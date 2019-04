Un centenar de persones es van reunir ahir al barri vell de Berga per celebrar el tradicional viacrucis. La pregària es va iniciar a les 8 del matí a l'església parroquial de Santa Eulàlia. Després de resar la pregària de laudes, la comitiva va recórrer els carrers de Castellar del Riu, de la Pietat, de l'Om, la Pujada de Santa Magdalena i el carrer de Buxadé, per tornar a la plaça de Sant Pere per fer les darreres pregàries.