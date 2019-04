La CUP presenta llista a Borredà amb Isabel Escribano al capdavant

La periodista Isabel Escribano serà la cap de llista de la Candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament de Borredà, amb el nom Treballem Junts per Borredà-Alternativa Municipalista. En la presentació de dissabte passat al migdia, la treballadora de l'Institut Nacional d'Estadística va destacar que es presentava per revertir la situació de pèrdua d'habitants i de deteriorament dels serveis de Borredà, i per intentar frenar el despoblament amb propostes alternatives per al poble.

Escribano lidera una candidatura formada per 11 persones, 6 homes i 5 dones, 6 dels quals són joves. En l'acte, el regidor a l'oposició a Borredà i conseller comarcal Toni Chueca va exposar la trajectòria del partit en aquesta legislatura al consistori, i va presentar els membres de la llista.