Prop de 500 persones mantenen ben viva la tradició de les caramelles a Berga

L'amenaça de pluja permanent des de primera hora del matí no va passar d'això i la trobada de caramelles de Berga d'ahir es va poder celebrar. La plaça de Sant Pere de la capital berguedana va tornar a acollir una cantada que any rere any es manté amb força, i que va reunir prop de mig miler de persones entre cantants i públic, que no van tenir gens de por ni del fred, ni del vent, ni de la possibilitat d'acabar ben xops i haver de plegar veles.

Després de les diverses actuacions dels grups locals pels carrers de la ciutat, que es van anar succeint al llarg del cap de setmana, el punt àlgid va arribar ahir, Dimecres de Pasqua, quan les colles es van unir per participar en aquesta tradicional trobada anual. A partir de la 1 de la tarda, els cors van fer les respectives actuacions en solitari i, en acabat, com és habitua, es va interpretar conjuntament una sardana, en aquest cas La Puntaire. Entre el públic, els seguidors més habituals d'aquesta tradició van viure amb fervor la trobada, en la qual també van participar diversos curiosos i alguns turistes.

Les colles que van participar en l'edició d'enguany van ser la coral infantil Xerrics, el Grup de Caramelles de la Valldan, el Coro amb la cobla Ciutat de Berga, la coral de la Font del Ros i la Coral Queraltina del Casal de la Gent Gran de Berga.

Un bon grapat d'espectadors va aprofitar l'avinentesa per emetre el seu vot en el concurs de cartells de la Patum, ja que els treballs seleccionats es podien votar a la mateixa plaça Sant Pere, just a l'entrada del consistori.

Avui, dilluns, serà Montclar la població berguedana que acollirà una trobada de caramelles, amb la participació de les colles de la zona del baix Berguedà, com són les de Casserres i l'Espunyola.