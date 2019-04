L'exalcaldessa del PSC Judit Carreras encapçalarà la llista d'ERC a Olvan

L'exalcaldessa d'Olvan Judit Carreras tornarà a presentar-se a les eleccions municipals d'aquest 2019. L'exdirigent del PSC, que el 2015 va passar a l'oposició quan va concórrer als comicis sota la marca Moviment d'Esquerres, encapçala aquest cop la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya amb l'objectiu de recuperar l'alcaldia. L'actual batlle, Martí Orriols, del PDeCAT, no opta a la reelecció i, de fet, el partit no ha aconseguit fer candidatura a Olvan i no es presentarà a les eleccions del 26 de maig. Carreras s'enfronta a les urnes amb la CUP, que s'estrena a les eleccions al municipi; i amb el PSC, que a dar-rera hora ha tancat candidatura, segons ha pogut saber Regió7.

Judit Carreras va explicar ahir a aquest diari que torna a encapçalar un projecte polític «perquè el municipi pugui tirar endavant» i «pugui recuperar-se de quatre anys de paràlisi i, en alguns aspectes, fins i tot, de marxa enrere», fent referència als quatre anys de mandat de l'actual equip de govern del PDeCAT. Carreras va perdre les eleccions del 2015, a les quals es va presentar amb Moviment d'Esquerres (MES), que formava coalició electoral amb Acord Municipal (AM), la marca blanca d'ERC. Un moviment sorgit dels corrents crítics del sector catalanista del PSC. Justament, Carreras havia aconseguit l'alcaldia d'Olvan amb el PSC el 2007, amb majoria absoluta; i la va revalidar amb més vots el 2011. Ara, després de quatre anys a l'oposició, es mostra decidida a continuar activa en la política local sota el paraigua d'ERC-AM, en una candidatura on la majoria de persones són independents, com la mateixa Carreras. «Som un grup de persones –alguna sense vinculació a la política fins ara– que tenim la inquietud de treballar pel municipi, perquè ens preocupa la realitat i creiem que podem trobar solucions a quatre anys d'inactivitat per recuperar l'empenta que havia tingut Olvan anys enrere», va afirmar.

La cap de llista va destacar que l'equip –que es presentarà públicament en els propers dies– està format per «veïns de sectors i àmbits molt diversos, però que coneixen molt el dia a dia d'Olvan i de Cal Rosal». En aquest sentit, també en va valorar positivament l'experiència en la gestió municipal. «Fa molts anys que conec com funciona la gestió d'un municipi petit i complex com el d'Olvan, amb dos nuclis de població», va dir. Abans de ser alcaldessa, el mandat del 1999 al 2003, Carreras va ser regidora de Turisme, Cultura i Medi Ambient, i el 2006 va ocupar un escó del Parlament de Catalunya com a diputada del PSC i va ser cap de relacions institucionals del departament d'Economia i Finances, que encapçalava Antoni Castells.

La CUP s'estrena al municipi

Sebastià Prat encapçalarà la primera llista de la CUP en unes municipals a Olvan. La Candidatura d'Unitat Popular s'estrena en unes eleccions al municipi amb una llista que ha buscat la paritat entre els dos nuclis de població. Mitja llista la integren persones d'Olvan, i l'altra, de Cal Rosal. Els sis noms que acompanyen Prat als primers llocs de la llista són Sílvia Subirana, Santi Casacuberta, Emma Besa, Jordi Marmi, Goretti Pont i Erola Caellas. En les darreres setmanes han presentat el seu projecte als veïns d'Olvan i Cal Rosal, que està format per onze eixos amb els quals treballaran durant els propers quatre anys, independentment de si aconsegueixen l'alcaldia o no, han assegurat.