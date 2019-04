La tradició de Sant Marc supera la pluja

La pluja no va guanyar la tradició. Berga va celebrar, ahir, un any més la diada de Sant Marc. Desenes de berguedans van plantar cara al mal temps i van pujar fins al santuari de Queralt per complir amb la cita com cada 25 d'abril. El mal temps va frenar l'afluència d'assistents i també hi van faltar molts dels escolars que habitualment pujaven al santuari amb les escoles. I és que ahir era festa local a Berga perquè la gala de Queralt, el 8 de setembre, s'escau en diumenge.

Els berguedans més clàssics, però, van complir amb el vot de poble i desenes de persones van assistir a la celebració marcada per l'aigua i el fred. Des de primera hora del matí una pluja persistent regnava a la ciutat. Això va obligar a canviar el guió habitual de la festa: la coca i la xocolata, que sempre es reparteix a la plaça del santuari, es va repartir ahir a sota el porxo del santuari, amb les portes obertes de bat a bat i oferint una imatge excepcional: els assistents van fer la cua i van esmorzar a l'interior del temple i no a fora, per evitar mullar-se. Enguany, les xocolateres d'honor, encarregades de repartir l'esmorzar, van ser Olga Torra, treballadora de l'Ajuntament de Berga com a recepcionista durant 34 anys, del 1984 al 2018; Angelina Vilella, artista i col·laboradora en l'organització d'esdeveniments de les àrees de Cultura i Festes del consistori; Justina Manubens i Rosa Ollé, col·laboradores habituals en les tasques de manteniment, promoció i difusió del santuari de Queralt.

La majoria de persones van arribar al santuari amb cotxe, amb el paraigua i ben abrigades. Els més atrevits –pocs i xops– van pujar-hi a peu tal com marca la tradició. Entre els presents hi havia diversos regidors del consistori i també Montse Venturós. S'hi van deixar veure, també, alguns dels nous candidats que opten a l'alcaldia de la ciutat a les properes eleccions del 26 de maig.

La celebració va iniciar-se a primera hora del matí, amb la pujada en comitiva fins al santuari, on s'hi va celebrar la missa. Un dels grans absents va ser mossèn Ramon Barniol, el capellà custodi de Queralt, que no va participar-hi per malaltia. El rector de la par-ròquia de Berga Marc Majà i mossèn Xavier Castelló van oficiar la celebració litúrgica, amb menys assistents que habitualment, a causa, també, del mal temps.