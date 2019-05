Comencen les obres per pacificar el trànsit a la travessera de Puig-reig

La Diputació de Barcelona ha iniciat les obres per pacificar el trànsit a la travessera urbana de Puig-reig . L'objectiu dels treballs és reduir l'excessiva velocitat a què hi circulen alguns conductors, així com també reordenar aquest cèntric espai per prioritzar el pas dels vianants i que sigui més accessible i fàcil per a persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta travessera registra el trànsit diari de mitjana de 3.445 vehicles. Amb les obres previstes, la velocitat es limitarà a 40 quilòmetres per hora.

Els treballs han començat un mes més tard del que s'havia anunciat el febrer d'enguany. Tenen un pressupost de 166.980 euros i un termini d'execució de quatre mesos.

Fonts de la Diputació han explicat que les obres consisteixen a col·locar elements reductors de velocitat a la carretera C-1411z entre els punts quilomètrics 59,500 i 61,650 (des de l'altura de Cal Pons fins a la sortida del nucli a l'àmbit del camp de futbol) per aconseguir que els conductors no corrin tant per dins del poble Fonts de la Diputació han explicat que els treballs consisteixen en la construcció de nous passos de vianants elevats, una nova cruïlla elevada, la construcció de guals adaptats als passos existents, la reordenació de l'espai de la plaça de la Creu i la col·locació d'esquenes d'ase i bandes transversals d'alerta (BTA) com a porta d'entrada a la població.

El projecte inclou un total de 15 actuacions, com la construcció d'un pas de vianants elevat i adaptat, així com el trasllat de la parada de bus del marge dret i l'ampliació de la plataforma al marge esquer-re entre els punts quilomètrics 59,700 i 59,750.

A més a més, també es construiran passos de vianants elevats a l'altura dels números 15 i 50 del carrer Major, a la plaça de la Creu i un altre a l'altura de la residència Sant Josep, així com una cruïlla elevada a l'altura del carrer de la Mare de Déu de Queralt.

Així mateix, els treballs també preveuen reordenar l'espai de la plaça de la Creu, ampliant la vorera i reubicant les places d'aparcament destinades a càrrega i descàrrega i minusvàlids, es millorarà la visibilitat de la sortida del camp de futbol i s'adequaran els illots centrals de les dues rotondes existents. Així mateix, es canviarà la senyalització d'entrada a la població i s'establirà una velocitat màxima pel nucli urbà de 40 quilòmetres hora.