Venturós: «Avui hem capgirat la història de Berga»

La CUP ha guanyat el pols a Berga. La llista cupaire ha quedat a les portes d'aconseguir la majoria absoluta i a més de 1.000 vots de diferència de la segona força més votada, JxCat. Una eufòrica Montse Venturós ha assegurat que "ara sí, a Berga, s'ha capgirat la història" d'una ciutat que, durant molts anys, va ser de tradició convergent. Per Venturós, els resultats revaliden la tasca de la CUP al capdavant de l'Ajuntament, un mandat marcat per l'estalvi i la judicialització de la política. "Els resultats són una victòria clara i un reconeixement a tota la tasca àrdua que s'ha fet al capdavant del consistori ", ha afegit. Venturós tornarà a exercir com alcaldessa de Berga durant els pròxims quatre anys després de la inhabilitació que l'ha mantingut apartada de la primera línia política durant els darrers mesos.

La nit s'ha fet llarga al Casal Panxo de Berga, el local independentista de la ciutat, on els cupaires han seguit la nit electoral acompanyats de veïns, amics, simpatitzants i militants. En un ambient festiu però alhora nerviós, els cupaires han anat celebrant els resultats cada cop que es tancava una de les meses electorals conscients del frec a frec amb JxBerga. Tot feia preveure que el resultat no distaria gaire de fa quatre anys, quan la CUP va guanyar els convergents per tan sols 58 vots de diferència, però finalment la diferència aquesta nit ha estat molt més gran i ha fregat els 1.000 vots.

La inhabilitació de l'alcaldessa per no haver despenjat l'estelada de la façana de l'ajuntament durant dos comicis electorals no ha acabat pesant a les urnes. Els veïns han premiat l'embat de Venturós contra l'Estat i la justícia, i han apostat per restituir la seva alcaldessa després de la inhabilitació que l'ha mantingut apartada de la primera línia durant els darrers mesos.

Visiblement emocionada i al costat del seu equip, Venturós ha reconegut que ha viscut aquests comicis més nerviosa que els de fa quatre anys. "Ara ha estat un examen", ha afegit.

Fins a vuit candidatures s'han enfrontat aquest diumenge per aconseguir l'alcaldia de la capital del Berguedà. JxCat ha quedat en segon lloc, amb sis regidors, ERC ha obtingut el tercer lloc amb 2 regidors, i el PSC el quart amb tan sols un regidor. Berga en Comú, Decidim Berga, Ciutadans i PP han quedat fora de l'Ajuntament.