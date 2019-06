Patum 2019: el recorregut del passacarrers de dissabte

La Patum de Berga 2019 començarà el proper dimecres 19 de juny amb el tradicional passacarrers. Dijous la festa es focalitzarà a la plaça de Sant Pere i dissabte dia 22 les comparses tornaran als carrers.

El multitudinari passacarrers de dissabte, com ja és habitual, començarà més d'hora i serà més curt.

Els 18 salts s'iniciaran a 2/4 de 8 del vespre amb el tabal, les maces, les guites i els gegants vells a la plaça de Sant Pere. Tots ells estaran acompanyats de la Cobla Ciutat de Berga.

Es faran els salts corresponents a les places de la ciutat i davant dels domicilis dels administradors i administradores. La passada s'acabarà amb els tirabols a les places de Sant Joan i de Sant Pere.



El recorregut de la passada de dissabte

Concert al passeig de la Indústria



En paral·lel a la celebració del passacarrers, a les 9.00h del vespre s'iniciarà el tradicional concert musical al passeig de la Indústria. Aquest any hi haurà l'actuació del grup local Wildeers, guanyador del 3r Concurs de Bandes. Tot seguit, actuarà el grup de rock Obeses. A la mitjanit, actuació del grup Besos de Perro i al voltant de les 2 de la matinada, Roba Estesa. Per finalitzar, Thug Life Band Durant.