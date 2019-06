FGC vol fer de les seves estacions la «porta d'entrada» als parcs

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s'ha marcat com a objectiu per a aquesta temporada d'estiu convertir les seves estacions de muntanya –la Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Portainé- en la «porta d'entrada als parcs naturals» i atraure els turistes que visiten Barcelona cap al Pirineu. El president de la companyia, Ricard Font, va destacar ahir, en la presentació de les destinacions turístiques de FGC per a aquest estiu, que les comarques de muntanya com el Berguedà i la Cerdanya «tenen una oportunitat immensa d'atraure» els visitants internacionals i va subratllar que hi poden trobar un «paisatge privilegiat, gastronomia i cultura», a més de cinc parcs naturals de «primer nivell». De cara a l'estiu, Font va apuntar que les previsions per a aquests mesos de vacances són «molt positives, tant pel que fa les reserves d'hotel com per la feina de promoció d'aquestes destinacions».

Segons Font, el Pirineu és «un dels principals actius de país», i va afegir que «encara té molt camí» per promocionar-lo i descobrir-lo, especialment als milions de turistes internacionals que visiten Barcelona.

Pel que fa a les ofertes de la Molina destaca La Molina Bike Park, que inclou 15 circuits per a tots els nivells, amb gairebé 50 quilòmetres de recorreguts, «el que el converteix en el més gran de tota la Península Ibèrica».