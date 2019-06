La Patum Infantil reclama una llei pròpia per mantenir la seva essència

Pendent del cel i reivindicativa. Així va ser la Patum Infantil d'aquest Corpus que ahir, divendres, va omplir la plaça de Sant Pere de petits patumaires per gaudir del seu dia. Com l'any passat, la celebració va estar marcada per la por a la pluja. Tot i que la Patum de Lluïment al migdia va celebrar-se sense aigua, la pluja va arribar just al final quan sonaven els darrers tirabols. A la tarda, tot i que les previsions eren de xàfecs, el sol va presidir tots els salts. També va tornar a ser una Patum Infantil de reivindicació. Una vegada més els responsables de l'associació que gestiona la festa van exigir una llei pròpia per mantenir l'essència de la festa i poder desvincular-se, així, de la normativa europea del foc que impedeix als menors de 10 anys formar part de les comparses de foc.

El president de l'Associació de la Patum Infantil, Sergi Montaner, va explicar la situació per la megafonia de la plaça i va reclamar, una vegada més, una llei pròpia «per garantir la festa amb la seva essència», i va retreure als responsables polítics catalans manca de «compromís i valentia» per fer que la Patum quedi fora de la normativa europea. «Nosaltres som tradició i cultura, i no hem de dependre d'una llei feta per regular les casetes de petards», va dir Montaner. Aquest missatge va estar present durant tota la festa d'ahir amb els salts de maces reivindicatius i amb una pancarta que penjava d'un dels balcons de la plaça: «Som tradició, no pirotècnia. Com a infants volem mantenir la festa».

Durant tots els salts d'ahir, els del matí i els de la tarda, es van presenciar imatges inèdites en cada salt de maces. Van ser salts sense la presència dels àngels fins al final del ball. Amb aquest gest reivindicatiu -i que va servir per permetre que tots els infants apuntats a la festa d'enguany poguessin saltar- els responsables de la Patum Infantil van voler denunciar una vegada més la seva disconformitat amb l'esmentada llei del foc, que impedeix que els més menuts puguin participar en la festa fent de maces, de guitaires o de ple, i enguany també d'àngels. Tenint en compte que els quatre integrants de la comparsa dels àngels d'enguany eren menors de 10 anys, els responsables de la festa van haver de reformular els salts i fer-ho de manera reivindicativa perquè tothom saltés i a la vegada complir la llei i evitar cap sanció. Les maces van saltar amb fuets com sempre, però sense la presència dels àngels al centre de la plaça. La parella d'angelets van esperar-se a l'empostissat del tabal fins que el darrer fuet va petar. Després van entrar a la rotllana entre aplaudiments dels presents per rematar, com sempre passa per acabar el salt de maces, els dimonis abatuts.

La comparsa dels àngels, que surt a la plaça durant els salts de maces, no està considerada com una comparsa de foc pels responsables de la Patum Infantil, ja que no intervenen amb els elements pirotècnics directament, i per tant, al sorteig d'enguany també s'hi podien presentar infants menors de 10 anys. Aquesta setmana, l'Associació de la Patum Infantil va rebre l'avís de la Guàrdia Civil que els alertava que els nens que no tinguin l'edat mínima de 10 anys tampoc podien fer d'angelets a la festa, tal com ja va explicar aquest diari.



Homenatge a Maria Rosa Ferrer

La festa va homenatjar ahir Maria Rosa Ferrer, que va morir dijous. Ferrer era l'esposa de Joan Rafart, fundador de la festa infantil i una incansable col·laboradora de la celebració, tal com va destacar el seu net Sergi Montaner per megafonia just abans del ball de l'àliga de lluïment. «La Maria Rosa va ser una treballadora incansable a l'ombra. Sargint, cosint, teixint la roba. És de justícia mencionar aquestes dones incansables i sense reconeixements que han fet gran aquesta Patum petita. Maria Rosa, aquest ball va per tu», va dir.