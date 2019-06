Macers, telèfons mòbils i salts de lluïment sota un sol de justícia

Joan Segado, macer amb el seu característic vestit vermell amb l'escut de Berga al pit, es posa les ulleres per consultar el telèfon mòbil a la sala d'agermanaments absort en la pantalla que mira, aparentment aliè al brogit festiu que entra per la porta del balcó consistorial que està a petar. Presidint la festa l'alcaldessa, Montse Venturós, definitivament sense veu i acompanyada per les conselleres Mariàngels Vilallonga i Ester Capella. Es venten perquè la calor es fa sentir. Ventalls, programes que fan el mateix fet i gorres com les del regidor Aleix Serra. Convidats que, pràctics, es treuen les americanes, com el regidor Jordi Sabata i Eduard Pujol. Sol al balcó. Sol a l'àgora que és un forn per als patumaires. I contra la calor no hi ha més remei que buscar ombres, dur ulleres de sol i refrescar-se amb aigua. La font de sota la Berruga és una aliada indispensable per a Patums de Lluïment com les d'ahir, que converteixen la plaça en una sauna gegant. Els brocs s'obren per refrescar-se la cara i xopar mocadors i barrets amb l'aigua que en raja per aguantar la calorada d'aquest tòrrid 23 de juny al migdia.



Abans del salt de guites es fa un minut de silenci pels patumaires absents. En acabat el salt, la Grossa, elegantment, porta la bota al tabaler i als músics. L'àliga dansa, els aligots pateixen per fer rotllana. En acabat, fotos de grup i vermuts de lluïment.