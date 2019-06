Berga amplia la varietat i freqüència dels actes del programa Salut a l'estiu

Més varietat i més freqüència de les activitats per promoure la salut a l'estiu a Berga. Aquestes són les novetats del programa Salut a l'estiu que impulsa per quart any seguit l'Ajuntament de Berga amb centres esportius i gimnàstics, presentat ahir.

Carla Magen, del centre Aprendre a Aprendre, va dir que explicaran contes i que faran manualitats relacionats amb el lema que s'expliqui. El Tossalet «oferirà una graella variada d'activitats amb l'objectiu d'aconseguir que les persones incorporin l'activitat física com un hàbit a la seva vida», va indicar Albert Navarrete. Per la seva banda, Mario Erra ha explicat que el Ceec oferirà activitats per potenciar la capacitat aeròbica i, enguany com a novetat, body combat.

El fins ara regidor d'Esports Iván Sanchez va recordar que el programa neix perquè «a l'estiu baixa l'activitat esportiva». D'aquí que es muntés un programa d'activitats organitzades gratuïtes.