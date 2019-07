Tanquen un tram del camí de ronda de Queralt a causa del despreniment de roques

Els despreniments de roca registrats durant la setmana passada al camí de ronda de Queralt han comportat el tall del tram comprès entre ambdós miradors des del passat dissabte, 29 de juny. Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una mesura de caràcter temporal davant del risc que es puguin produir nous despreniments de terreny a la zona. Els despreniments han provocat el moviment de blocs de pedra de mida mètrica que han malmès uns quants metres de tanca i obstaculitzen el pas pel camí.

Les mateixes fonts han explicat que la zona on s'han produït els despreniments acostuma a ser utilitzada per a la pràctica de diverses disciplines esportives, com per exemple l'escalada, entre d'altres. En aquest sentit, les circumstàncies naturals de fractura de la roca que fa que aquests fenòmens es produeixin habitualment per causes naturals també poden haver-se vist afavorides per la freqüentació i l'acció humana.

Des de l'Ajuntament de Berga, i abans d'obrir de nou el camí, s'ha sol·licitat ja l'assessorament extern als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat per saber quines accions cal portar a terme per garantir la seguretat en tots els espais altament freqüentats de la serra de Queralt, en especial la zona que ha quedat afectada. Així mateix, el consistori preveu treballar en l'elaboració d'un reglament d'usos de l'espai natural de Queralt juntament amb altres administracions i amb les entitats locals per tal de determinar els tipus d'activitats que s'hi poden fer i per garantir-ne la realització en termes de seguretat per a les persones i de respecte al patrimoni natural.