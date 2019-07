Pep Llamas no descarta ser un dels consellers dels independents berguedans

El regidor de Bagà d'Endavant Bagà, Pep Llamas, està estudiant quedar-se amb una de les dues actes de conseller que l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà ha obtingut pels seus resultats electorals al Consell Comarcal del Berguedà i no renunciar-hi, tal com estava previst.

Segons va avançar ahir l'Aquí Berguedà i va confirmar Llamas a Regió7, ell havia acceptat ser conseller comarcal de manera provisional juntament amb Patrocini Canal, alcaldessa d'Avià, el regidor guardiolenc Ferran Sayes i l'alcalde de Borredà, Jesús Solanellas. Els independents van presentar a la junta electoral una llista amb quatre noms (dos titulars i dos suplents) en espera de realitzar una votació definitiva per escollir els qui representarien la formació a l'ens. En aquesta votació, tal com va explicar aquest diari, els 26 representants de les sis formacions de l'associació d'electors (als quals s'hi van sumar els tres vots dels regidors de Guardiola de Berguedà, que han plegat de l'entitat però van delegar el vot als regidors de la Nou) es va escollir l'alcaldessa d'Avià -que va rebre suport dels 29 regidors i, per sorpresa, l'alcaldessa de Sagàs, Sílvia Triola, que va rebre 15 vots, només un més que Pep Llamas. Aquest havia de cediri la seva cadira a Triola, tal com van decidir en votació, però ara ha manifestat tenir dubtes sobre si renunciar o no a l'acta -que ja va acceptar de manera provisional- o acceptar el que va decidir el col·lectiu. Llamas considera que ell ha liderat el projecte de la conselleria que tindran dins del nou govern comarcal i que és la formació baganesa, després de la d'Avià, qui aporta més vots a l'agrupació d'electors.

Ahir encara no havia pres cap decisió i estava en converses amb els membres de Bagà Endavant per tractar el tema. Avui dimarts hi ha prevista una reunió amb l'associació dels electors en la qualS Llamas hauria de comunicar la seva intenció al respecte.