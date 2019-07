Josep Lara és reelegit president del Consell Comarcal del Berguedà

La incògnita s'ha resolt. Josep Lara és el nou president del novè mandat del Consell Comarcal del Berguedà. Ha estat reelegit amb els suports del seu grup de 7 consellers de Junts per Cat i Demòcrates, els dos de l'Agrupació d'Electors i un vot del PSC, 10 consellers en total que suposen la majoria absoluta del ple que és de 19 consellers. Es reedita d'aquesta manera el pacte del darrer mandat ara amb el nou suport dels dos consellers de l'Agrupació d'Electors. A l'oposició s'hi quedaran els 6 consellers d'ERC i els 3 de la CUP.

L'ANC i Òmnium del Berguedà havíem demanat als grups que no es pactés amb el PSC a qui volien aïllar pel seu suport al 155. A la sessió d'avui no hi ha assistit cap representant d'aquestes entitats.

La sessió d'investidura ha omplert la petita sala de plens del Consell. Entre el públic hi havien els expresidents David Font, Sergi Roca i Jaume Farguell. Després de la constitució de la mesa d'edat s'ha fet al proclamació dels candidats. S'han presentat com a presidenciables Josep Lara i Josep Altarriba. La votació s'ha fet a mà alçada. Lara ha aconseguit el suport del seu grups (Junts per Cat i Democràtes) així com també el de l'Agrupació d'Electors i el PSC. 10 vots favor. Mentre que Josep Altarriba d'ERC ha assolit els 6 vots del seu grup i també els de la CUP.

En els seu discurs Josep Lara ha promès continuar treballant pel Berguedà per aconseguir un futur pròsper per a la comarca