Gósol reviu el seu passat medieval i càtar

La XXIVª edició del Festival Càtar del Pirineu Català aglutina casi un centenar d'activitats en 9 municipis, i des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a través de l'Àrea de Turisme Comarcal i gestió del Camí dels Bons Homes, s'hi col·labora activament amb la seva organització, implicant als diferents municipis i entitats, coordinant la programació i difusió conjunta de totes les activitats que es proposen al llarg de 4 comarques del Camí dels Bons Homes durant tot l'estiu (Berguedà, Alt Urgell, Cerdanya i Pallars Sobirà).

Al Festival Càtar a Gósol els oficis medievals tindran una importància rellevant, amb forja en viu amb fornal de carbó, escultura càtara, mostra de forcaire i cistelleria, ceràmica entre d'altres. Els remeis càtars també tindran un paper destacat al festival, on es realitzaran tallers de xarop de pinya d'avet i taller d'ungüents naturals.

La visita guiada al castell de Gósol, la xerrada sobre els càtars i la seva cuina oferiran una contextualització història i cultural a la festa. Però l'acompanyament musical a tota la festa farà que la cultura i la història siguin viscudes en primera persona pels visitants. Hi ha programats 2 concerts familiars tant dissabte i diumenge al matí i a la tarda dos concerts de cançons tradicionals catalanes i occitanes acompanyat d'un taller de danses medievals.

També hi haurà tallers infantils, però la cirereta de la festa és la tradicional pujada de torxes col·lectiva fins al castell de Gósol, encapçalada pels padrins de la festa i el pregoner, en la que en edicions anteriors hi ha pujat unes 700-800 persones.

Totes les activitats giraran a l'entorn de la fira d'artesania que tindrà com a escenari la Plaça Major del poble, un marc incomparable enmig de la natura i al centre neuràlgic del poble. S'espera que per tots els actes hi passin unes 2.000 persones, xifra molt significativa pel poble de Gósol amb uns 200 habitants.