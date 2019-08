La depuradora de Vilada, en terra de ningú

Jaume Not mostra els terrenys de la seva finca de cal Boixader on l'ACA havia projectat construir l'estació depuradora del municipi

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha desistit de construir l'estació depuradora d'aigües residuals de Vilada per l'oposició dels veïns i del consistori. L'emplaçament triat pel Govern, el barri de la Ribera, a tocar de les finques de cal Boixader i cal Marquès ha topat amb l'oposició frontal de Vilada. Ara, el consistori i el Consell del Berguedà hauran de trobar un emplaçament alternatiu i redactar un nou projecte. L'ACA continuarà pagant l'obra però no se sap quan es farà.

Els col·lectius opositors sempre han dit que l'ACA volia fer la depuradora massa a prop del nucli urbà i això podia comportar molèsties de pudors i sorolls. I que tindria impacte paisatgístic per la construcció de mig quilòmetre de línia elèctrica amb torres de 18 metres d'alçada.

En la decisió de l'ACA també hi pesa el fet que els propietaris de cases i terrenys del barri de la Ribera han aconseguit que un jutjat hagi decretat mesures cautelars perquè no es comencin les obres fins que no hi hagi l'estudi d'alternatives, ha indicat l'alcalde, Quim Espelt. Aquest factor se suma a la moció aprovada pel consistori viladenc el maig del 2018 «en defensa del paisatge de Vilada i per la construcció sostenible de la depuradora» en què es demanava que no es faci l'obra a la ubicació prevista per la Generalitat.

Davant d'aquesta realitat, l'ACA, finalment, ha decidit que no farà aquesta obra que ja tenia adjudicada dins d'un conjunt d'altres depuradores. La de Vilada està inclosa al Programa de mesures de l'actual cicle de planificació de sanejament de l'ACA per al període 2016-2021. I ara es traurà d'aquest pla i no hi ha data prevista per a la seva materialització.

En declaracions a aquest diari, Lluís Ridao, director de l'ACA, ha explicat que «els ajuntaments que no estiguin d'acord [amb la ubicació per fer la seva depuradora com Vilada] els traiem fora del contracte concessional». Ridao ha explicat que «per fer-ho ens hem de posar d'acord amb l'empresa concessionària i, és clar, això no és fàcil». Aquest procés «té unes connotacions econòmiques i estem negociant», ha indicat Ridao. «Penso que abans de final d'any [2019] podrem arribar a un acord amb la concessionària». Després, per aquesta obra «farem un convenir amb el Consell Comarcal del Berguedà». De manera que serà l'ens comarcal i l'Ajuntament de Vilada qui n'haurà de determinar la ubicació «més adient». L'ACA la continuarà pagant a través dels diners del cànon de l'aigua. Lluís Ridao ha assegurat que «el que fa no farà la Generalitat és imposar una ubicació».

Lluís Ridao i el nou alcalde de Vilada i regidor de Medi Ambient, Quim Espelt, ha parlant aquest estiu d'aquesta problemàtica. Una de les darrers vegades el juliol en l'estrena de la depuradora del municipi veí de Borredà, on veïns també van fer pressió perquè l'equipament fos tapat i ho van aconseguir.

En declaracions a Regió7, l'alcalde assegura que «aquest tema em preocupa i sembla que s'allargarà molt» perquè ara el consistori haurà de buscar un nou emplaçament i caldrà fer un nou projecte. El problema «ve de base, tenim un mal plantejament», diu Espelt, que critica que no s'hagi fet un procés de participació ciutadana. «La ubicació de la depuradora és una imposició de l'ACA. Hem demanat que les coses es facin bé, que s'escolti la gent. No pot ser que l'ACA ens digui que anem tard i que no se'n pot parlar i no escolti les reclamacions del poble. Volem un estudi d'alternatives ben fet i creïble fruit de la participació ciutadana».

El 2006, el consistori rep el projecte constructiu per fer la depuradora al barri de la Ribera. El 2007, l'Ajuntament demana a l'ACA que faci un estudi d'alternatives argumentant que «la zona escollida és inundable, afecta habitatges propers i té un gran impacte ambiental». El 2008, l'ACA suspèn la tramitació del projecte i fa l'estudi d'alternatives que data del novembre del 2009. Aquest estudi analitza tres ubicacions i diu que la més adient és la que s'havia proposat inicialment tot i que no s'envia al consistori fins al cap d'un any, diu Espelt. El 2017, l'ACA reactiva el projecte aturat per la crisi. Veïns i l'Ajuntament s'hi oposen. El consistori vol un emplaçament sobre la base d'un estudi d'alternatives i no el que es proposava, «que és fruit d'un projecte fet la dècada passada en què no es van tenir en compte les al·legacions presentades per veïns i també pel consistori».

L'alcalde diu que no se'ls pot retreure el retard en la construcció de la depuradora. «Si des del 2006 no s'ha fet, ara no és imputable a l'Ajuntament de Vilada».