La Fundació Impulsa beca 14 alumnes de formació professional al Berguedà

La Fundació Impulsa becarà catorze alumnes del Berguedà per poder estudiar algun curs de Formació Professional. Aquesta és la primera vegada que la fundació realitza aquestes beques a la comarca del Berguedà, però des de fa quatre anys que tenen el mateix programa a Osona i un a la Garrotxa. Els professors de sis centres de secundària del Berguedà han escollit quins alumnes creuen que tenen més potencial, centrant-se en el talent i l'esforç, i posteriorment la fundació selecciona els perfils a qui oferir la beca, que inclou una ajuda econòmica, un ordinador portàtil i l'ajuda d'un mentor, que els guiarà i donarà suport en els estudis que vulguin fer.

Tot és a punt per a la primera fornada d'alumnes becats per la Fundació Impulsa al Berguedà.

Els catorze joves escollits ja han signar el conveni i ja estan llestos per començar el curs en diferents centres que ofereixen formació professional. Durant els darrers mesos, la coordinadora de la Fundació al Berguedà, Laura Ortiz, s'ha anat reunint amb els alumnes becats per explicar-los-hi el funcionament.

Recentment, alguns membres de la Fundació Impulsa s'han reunit amb les famílies i tutors legals dels alumnes becats per la fundació a l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb) per donar tret de sortida al nou curs acadèmic 2019-2020. Allà van poder conversar en un ambient distès, i fer-los arribar els seus darrers dubtes sobre el funcionament del projecte.

La sessió esmentada va comptar amb la presència i explicació de Glòria Pujol, coordinadora interna de la Fundació Impulsa; Laura Ortiz, coordinadora de l'entitat al Berguedà; i Carles Cuyàs, president de la Fundació Impulsa. A més, a la sessió del Berguedà, també hi han assistit Neus Viñes i Núria Cinca, ambaixadores del projecte en la nova comarca.

Durant la sessió informativa es va informar de l'origen de la Fundació Impulsa, quina ha estat la seva trajectòria i quina és la seva situació actual: narrant també l'inici a la comarca d'Osona i l'expansió a les comarques de la Garrotxa i Berguedà.

A continuació, la coordinadora de l'entitat va explicar els compromisos, els drets i els deures dels alumnes becats; així com també com s'efectuarà el pagament econòmic de la beca, quins són els terminis de presentació de notes i voluntariat per part dels alumnes, així com també com es realitzarà l'entrega de l'ordinador portàtil.

La Fundació Impulsa promou l'accessibilitat d'alumnes de la Catalunya Central als cicles de Formació Professional (FP), acompanyant-los de manera transversal per obrir-los noves oportunitats professionals.

Fundada per joves empresaris osonencs, la Fundació ha acompanyat més de 100 joves, dels quals el 95% han acabat els estudis, un 62% continuen estudis de grau superior i un 71% aconsegueixen feina.



Model d'èxit a Osona i la Garrotxa.

L'any 2018, l'Aceb va plantejar impulsar una iniciativa sorgida del Consell Empresarial d'Osona per tal de potenciar la formació de joves ja que després de realitzar una prospecció empresarial, visitar i contactar amb a unes 140 empreses de la comarca, des del mes de setembre de 2016 es va detectar la problemàtica de la manca de personal qualificat. Es tracta del projecte IMPULSA "pensat per a joves que tenen vocació per estudiar Formació Professional però que no disposen de recursos econòmics per poder-se formar".

La Fundació Impulsa va néixer a Osona, formada per sis joves empresaris, i ha ajudat més d'un centenar d'estudiants. Els escollits per a la beca són joves de setze anys que volen estudiar formació professional, i que necessiten un ajut econòmic que els proporciona la Fundació, a través de les donacions que fan empreses de la zona.

Al Berguedà, de moment, s'han aconseguit tretze empreses. Aquest ajut es tradueix en una targeta moneder i un ordinador portàtil per a cada alumne. El model plantejat és el "d'impulsar mitjançant beques", joves que puguin accedir a una formació de qualitat, implicant empreses que puguin finançar el projecte (aportant 1500 euros anuals i facilitant un ordinador als participants del projecte).

A banda, cadascun d'ells té assignat un mentor, que és una persona voluntària generalment del món de l'empresa, especialitzat en alguns casos en el sector professional que interessi al jove. De fet, els estudiants hauran de trobar-se un mínim d'un cop al mes amb els mentors, i hauran de respondre un qüestionari amb la mateixa freqüència. A més a més, els joves oferiran un retorn a la societat en forma de voluntariat fent 25 hores de voluntariat amb una entitat social de la Comarca.

La propera trobada prevista serà una formació amb els mentors i membres de la fundació.

Les empreses que col·laboren amb la Fundació Impulsa al Berguedà sónCatalana De Pinsos, SA, Tècnica Industrial Del Berguedà, SA, Gual Stainless SL,Serradora Boix SL,Montajesrus SL,Indaber Industria Avícola del Berguedà S.L,Liven SA,Gctplus Ett S.L,Ballús SA,Decapulp SL,Maderas Cunill SA,Sauleda SA i Molles Malé SL.