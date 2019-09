Veïns denuncien el mal estat de camins a la serra de Noet

Veïns han denunciat el mal estat dels camins de la serra de Noet de Berga, especialment d'un talús que hi ha abans d'arribar a la protectora d'animals. Els mateixos residents hi han posat un parell de cons per advertir de la precària estabilitat del terra, que està bastant descalçat. Àngels Barniol, representant veïnal, ha alertat que amb les pluges aquest talús es pot esllavissar. Es tracta d'una via per la qual a més dels veïns que hi circulen en turismes també suporta el pes de maquinària agrícola. En aquesta zona de Berga hi ha 32 cases disseminades i els fa por que algú hi pugui prendre mal.

«Aquests camins es van pavimentar fa quaranta anys. L'Ajuntament hi va posar el material, cisternes de ciment, i els veïns, la mà d'obra. Són camins públics, és a dir: el responsable del seu manteniment és l'Ajuntament», ha declarat Barniol. Ha explicat que han denunciat aquesta situació al consistori i que no han aconseguit millores llevat de l'arranjament del pont de Fàbrega perquè s'hi va estimbar un cotxe.

Barniol ha indicat que els veïns treuen la neu «i escampem sal, traiem runa quan hi ha pluges fortes, per aquestes tasques mai hem demanat res al consistori». Barniol ha dit que reclamen la millora dels camins perquè es troben en molt mal estat perquè no s'hi ha fet prou manteniment en aquests anys i s'han anat fent malbé. Ha reclamat al consistori que actuï per evitar mals majors.

Per la seva banda, el regidor Aleix Serra ha indicat que estudiaran el cas i que actuaran si hi ha risc per a la seguretat.