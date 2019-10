Els experts diuen que encara hi ha esperances

? «La temporada no es pot donar per tancada». Així de clar ho ha assegurat Laia Ribas, presidenta de la Societta Catalana de Micologia. «Allà on ha plogut una mica el setembre es pot trobar alguna cosa, encara que sigui en lloc concrets i específics d'una mateixa comarca».

El micòleg berguedà Josep Ballarà apunta que a les part altes serà complicat que se n'hi facin, però que en canvi a les cotes mitjanes i baixes encara se'n poden fer. Això sí: sempre que plogui i el temps acompanyi.