Ginkgo organitza la segona Cursa de la Dona i xerrades sobre el càncer de mama

Segons les estadístiques, una de cada vuit dones té càncer de mama, una malaltia que també afecta l'1% de la població masculina. Per recaptar fons per a la investigació i per fer divulgació i prevenció sobre aquesta patologia, Ginkgo, l'Associació de Persones Afectades de Càncer del Berguedà, organitza diverses activitats aquest octubre amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora el proper 19 d'octubre.

La segona Cursa i Caminada de la Dona tindrà lloc el proper diumenge 20 d'octubre, amb sortida a la plaça de la Font del Ros a les 10 del matí. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer els dimarts al local de Cal Fàbregas. El recorregut serà de 6 quilòmetres i el donatiu és de 10 euros. Els participants rebran una samarreta commemorativa. La presidenta de Ginkgo, Aurora Fernández, va fer una crida ahir a la participació, com el regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, que espera que les xifres superin als 600 de l'any passat. En la darrera edició la recaptació va ser del voltant dels 4.000 euros.

D'altra banda, s'han organitzat dues xerrades. La primera, el 16 d'octubre a l'hotel d'entitats (18 h) en què el doctor Oriol Casanovas parlarà sobre la investigació mèdica. La segona serà a càrrec de la doctora Elena Cillán, s'hi tractaran els efectes secundaris del càncer de mama i tindrà lloc a la sala d'actes de l'Hospital Sant Bernabé.