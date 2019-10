Berga demana més diners al Govern per a la Patum perquè és una festa singular

L'Ajuntament de Berga ha reprès la recerca d'un millor finançament per a la Patum. El govern municipal considera que és «un greuge comparatiu» que la festa berguedana competeixi en una línia de subvencions amb altres celebracions que no tenen el distintiu de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, segons explica la regidora de Cultura i Patum, Roser Valverde. La representant posa com a exemple que enguany la Patum ha rebut 21.000 euros –dar-rerament en costa entre 300.000 i 400.000, davant dels 41.000 de la Festa Major de Vilafranca, fruit d'aquest règim de concurrència competitiu. «Ens agradaria que se'ns proporcionés un finançament estable», considera.

L'objectiu d'aconseguir una millor ajuda es remunta, fins i tot, abans del reconeixement de la UNESCO. El darrer pas ha sigut una reunió al Parlament de Catalunya entre la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, l'alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i la regidora Valverde.

Els representants van tractar diferents temes, la majoria dels quals relacionats amb la festa. Valverde explica que les sensacions van ser del tot positives, i es van emportar la implicació de la Generalitat per treballar-hi i ajudar: «Van dir que era un compromís i un projecte de país».

En la reunió també es va tractar la problemàtica amb la normativa del foc, que posa al mateix nivell la Patum amb altres festes que utilitzen aquest element, com la revetlla de Sant Joan, i restringeix l'accés a les comparses amb fuets als infants. La Generalitat, l'Ajuntament i la Patum Infantil buscaran una solució de forma conjunta, a través de la UNESCO.

D'altra banda, a la trobada també s'hi va plantejar la proposta de situar la biblioteca i l'arxiu a Sant Francesc, tenint en comptes les problemàtiques actuals, especialment del segon equipament. «Té unes mancances estructurals [d'espai] que s'han de resoldre amb el temps, tot i que hi ha arxius que estan molt més malament», assegura la regidora Valverde.