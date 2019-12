El Consell del Berguedà i els empresaris rebutgen la puja del preu de l'autobus

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà i la delegació berguedana de la Cambra de Comerç rebutgen frontalment l'increment de l'11,25% que el 2020 patiran els preus dels abonaments de 10 viatges per anar de Berga a Barcelona amb el servei de transport públic d'autobusos.

«No podem permetre que tornem a augmentar l'escletxa territorial» ha assegurat a Regió7, Abel Garcia, el conseller comarcal de Transport i Mobilitat. El dirigent diu que «volem explicacions i presionarem fins al final» per conscienciar a la Generalitat que la situació de comarques allunyades de Barcelona com el Berguedà fa que siguin necessàries polítiques adreçades a «garantir la igualtat d'oportunitats a tothom».

Els dirigents comarcals han demanat mantenir una reunió urgent «al més alt nivell» amb representants del departament de Territori i Sostenibilitat perquè aquest increment no s'apliqui o bé hi hagi alternatives que no suposin un greuge per a la butxaca dels berguedans.

Tal i com va informar aquets diari ahir, el 2020 a més d'apujar-se l'abonament de 10 viatges que passarà dels 53,25 euros actuals als 59,25, els viatgers berguedans no tenen alternativa perquè en formar part de la 7 zona no tenen accés a la nova targeta la T-usual que permetria als vitagers habituals gaudir d'uns preus més competitius.

Abel Garcia ha demanat un tracte específic per a comarques com el Berguedà allunyades de l'àrea metropolitana de Barcelona que ajudin a paliar problemàtiques com la fuga de talents . «Fer política és abartir el preu dels trajecrtes llargs de les comarques que estem allunyades» de Barcelona. Abel Garcia ha assegurat que «cal equitat i igualtat en el tema del transport» i va dir que «estic molest perquè no s'estan aplicant polítiques d'igualtat d'oportunitats»

L'anunci d'aquests increments no només ha agafat per sorpresa als dirigents del Consell Comarcal del Berguedà sinó també a Alba Camps, que paradoxalment és la delegada del Govern a les comarques de la Catalunya central. Ahir mateix va demanar una reunió amb Pere Pedrosa, director general de Transports i Mobilitat per tractar aquesta qüestió que considera cabdal.

En declaracions a aquest diari, la delegada va manifestar que les politiques de mobilitat «s'han de prendre d'acord amb el territori» ja que «són detetminants per garantir la igualtat d'oportunitat i el reequilibri territorial». Aquestes decisions «s'han de prendre pel i des del Berguedà». I va reivindicat «un transport públic i de qualitat per a tothom». La primera condició per tal d'assolir-ho «és que hi tingui accés tothom». Alba Camps va explicar que fa temps que des de la delegació de la Catalunya central s'està treballant per definir un pla de mobilitat «per ajudar a revertir les desigualtats que hi ha en el transport públic» en aquesta àrea.

Per la seva banda, les dues entitats empresarials , l'Aceb i la Cambra també han fet sentir el seu rebuig a l'increment. «Creiem que les noves tarifes del transport públic no ajuden a fomentar l'ús del transport públic interurbà» asseguren en un comunicat. Aquest increment «ens resta competitivitat territorial i de l'altra, ens allunya encara més del desitjat equilibri territorial que des de la capital catalana tant es parla». A més l'increment afecta a tota la població «ja sigui en mobilitat laboral, formativa, sanitària, social, turística, de lleure».

L'increment també denota, segons l'Aceb i la Cambra, que el Berguedà «és inexistent a ulls de l'administració competent» ja que la mesura s'ha adoptat d'esquen al territori. «Exigim al Consell que alci la veu i a defensar no només unes tarifes justes per a la nostra comarca, sinó també una xarxa de transport públic digne».