El tast del blat de moro escairat reparteix unes 800 racions als assistents

El tast del blat de moro escairat no falla a la seva cita com un dels actes més destacats i característics de la Fira de la Puríssima. Enguany, els organitzadors asseguren que van repartir els 4o0 quilograms de sopa amb blat de moro, 40 de grans secs, entre un total de 800 racions, més o menys la mateixa quantitat que en les darreres edicions. Els assistents se'n van emportar olles i recipients ben plens, alguns per al dinar amb la família a casa.

Enguany, l'encarregat de presidir el tast va ser Eric Ochoa, xef del restaurant gironellenc La Destil·leria, que en el seu discurs va destacar la feina dels cansaladers i dels voluntaris encarregats d'oferir aquest plat a la ciutadania.

La recepta és coneguda com el Plat de la Pau, des que fa 30 anys el xef Miquel Màrquez el bategés així. És una escudella protagonitzada pel blat de moro escairat, en comptes de pasta o cigrons.