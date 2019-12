L'Ajuntament de Berga amplia la plaça petita del barri de la Font del Ros

Així ha quedat el vial: tallat al trànsit per dos bancs i quatre jardiners de manera que la plaça petita creix

L'Ajuntament de Berga ha iniciat l'ampliació de la plaça petita del barri de la Font del Ros aquest dimarts al matí. Operaris de les brigades municipals han tallat al trànsit del vial d'uns 50 metres que fins ara permetia voltar als cotxes per aquesta placeta. Els treballadors amb l'ajuda d'una grua i un camió hi han instal·lat dos grans bancs d'obra i quatre jardineres als dos extrems del carrer de manera que la superfície de la plaça ha crescut. Ara falta treure un fitons de plàstic que hi ha collats al terra i plantar plantes o flors a les jardineres

Fins ara, en aquest tram de carrer hi havia quatre places d'aparcament que han desaparegut per bé que es calcula que es guanyaran els dos laterals que s'han creat, en paral·lel al nou mobiliari urbà. Aquesta actuació també farà que els conductors que vulguin donar la volta a la plaça ho hagin de fer pel carrer Prat de la Riba, ubicat uns metres més avall, sota la plaça gran del barri.