Berga redobla la seva aposta per fomentar el consum d'aigua per la Patum

Del 2011 al 2016 la imatge de la Patum es va associar a la marca de cerveses Damm, que va ser el primer mecenes de la festa. Durant aquells cinc anys va aportar un total de 143.000 euros per finançar-la. Aquell conveni de patrocini no es va renovar i fins ara no n'hi ha hagut cap més. Enguany, l'Ajuntament de Berga estrenarà una nova vinculació comercial diamentralment oposada a la que hi havia al seu dia amb l'objectiu clar de fomentar el consum responsable de begudes durant les festes del Corpus, una celebració que tradicionalment ha estat associada a la ingesta d'alcohol.

Ahir, Montse Venturós, alcaldessa de Berga, i Ferran Ribalta, director general de l'empresa Sant Aniol, van segellar una aliança pels propers 4 anys: l'empresa de la Garrotxa subministrarà de forma gratuïta aigua per Patum fins al 2023. Regalarà 20.000 ampolles cada Corpus, en total seran 80.000 ampolles de 33 cl cadascuna etiquetades amb el disseny i el lema de la campanya La Patumaigua.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha recordat que aquesta iniciativa «s'emmarca en la campanya impulsada per les àrees de Joventut i Festes per incentivar el consum d'aigua i fomentar la reducció dels riscos associats als primers consums d'alcohol i altres drogues entre la població adolescent i jove durant les festes que se celebren al municipi i, especialment, durant el Corpus berguedà». Durant les tres últimes edicions de la Patum, el consistori berguedà ja havia regalat ampolles d'aigua. El 2019 va fer un pas més i per primer cop va dissenyar una campanya, La Patumaigua amb l'eslògan «L'aigua també vol anar a Patum» i va regalar 15.000 ampolles d'aigua petites.

En declaracions a Regió7, la regidora Roser Valverde ha explicat que la campanya del 2019 «va funcionar molt bé» i que per aquest motiu el govern de la CUP tenia clar que s'havia de mantenir aquesta aposta. La voluntat del consistori ha casat a la perfecció amb l'objectiu de l'empresa Sant Aniol, que comercialitza aigua mineral volcànica de la Garrotxa. La firma «vam contactar» amb l'executiu berguedà per parlar d'una possible aliança, ha explicat a aquest diari Ferran Ribalta, director general de la firma. Per a l'empresa vincular el seu nom a una festa com la Patum «és tot un honor». Per la seva banda, l'executiu berguedà reforça la seva aposta per llançar el missatge que no s'ha d'abusar de l'alcohol durant la celebració de festes populars com la berguedana.

El representant de Sant Aniol pensa que el matrimoni entre la Patum i la seva empresa llança un missatge molt clar: «L'aigua és una beguda que ajuda a viure les celebracions d'una manera responsable». Ribalta ha reconegut que la firma estava interessada a aprofitar «l'impacte i el ressò que té una de les grans festes de Catalunya». En aquets sentit ha assegurat que «aquesta col·laboració és molt gratificant».

El consistori no ingressarà diners per finançar la Patum amb l'acord amb Sant Aniol però l'entesa li permet establir una forma de col·laboració per fomentar el consum responsable de begudes alcohòliques i llançar una imatge positiva. L'empresa regalarà les aigües i es fomentarà que es reomplin en fonts específiques. També té previst posar punts de recollida a la zona del passeig de la Indústria i plaça Viladomat per reciclar el plàstic PET de les ampolles. En aquest sentit, Ribalta ha dit que, pel que fa a l'ús de plàstic, «sabem que som part del problema i volem ser part de la solució». Per això estudien la manera com donaran nous usos i reutilitzaran les ampolles per fer-ne productes (samarretes o bosses) reciclats de marxandatge.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Berga inclourà el logotip de Sant Aniol als cartells de la Patum i també als de la Patum Infantil, al fullet dels actes principals que es distribueix a les llars berguedanes i al programa de mà de la festa.

La regidora Roser Valverde ha dit que el govern no es tanca a escoltar ofertes de possibles patrocinadors de la festa. Amb tot, ha deixat clar que prioritzen que sigui finançada amb diners públics. El 2019 va ser l'any que el Govern català va donar menys diners (21.000) per a una festa que en va costar almenys 300.000. Per aquest motiu l'executiu local ha reclamat a la Generalitat -un clam repetit al llarg dels anys- un finançament suficient i estable per a la Patum.