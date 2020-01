El govern busca fer créixer l'ús del bus de Berga, que el 2019 ha perdut 688 viatgers

L'any 2019 el bus de Berga ha estat utilizat per 42.819 viatgers, una xifra que trenca la tendència de la recuperació que hi va haver el 2018, ja que suposa una davallada de 688 usuaris en relació amb els 43.507 que hi va haver l'any anterior. És la xifra més baixa d'ençà del 2017, però es mou en la línia del nombre d'usuaris que manté aquest servei els darrers anys sense grans fluctuacions i lluny dels seus millors registres, assolits el 2011 amb 52.702 usuaris, el 2012 amb 45.639 i el 2010 amb 45.478.

La resta d'anys el nombre de persones que anualment han utilitzat el servei que presta l'Ajuntament de Berga ha oscil·lat entre els 40.865 del 2013 -el mínim després dels 36.253 del 2009- i els 43.925 assolits el 2016, que és el quart millor registre en els onze anys de vida del servei de transport urbà del consistori.

El regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Eloi Escútia, ha qualificat de «lleugera davallada» la reducció de 688 usuaris del servei el 2019 en relació amb el 2018. «No és el que voldríem. Ens agradaria que hi hagués més demanda», ha indicat. Escútia ha dit que aquest mes faran una anàlisi de les línies i els trajectes «amb diferents actors», com les associacions de pares i mares de les escoles, les de veïns i empresaris, per detectar «si cal fer-hi canvis».

Una de les feines que faran, ha indicat el regidor de Mobilitat, serà comptar el nombre d'usuaris de l'escola primària que fan servir el transport del Bus Berga però que no apareixen a les estadístiques. «Els alumnes de primària que fan servir el bus urbà no paguen i per tant no hi apareixen». Aquest fet es reflecteix en el nombre d'usuaris dels mesos que no hi ha col·legi, quan baixa. «A partir d'aquest mes volem fer un recompte dels usuaris de les escoles de primària que ara són usuaris ocults per saber quants són i de quins centres» per incloure'ls a l'estadística.

Una de les accions que el govern de la CUP vol impuslar per potenciar el servei és «augmentar les freqüències al polígon» industrial de la Valldan. Escútia ha dit que és impossible «portar el bus a totes hores i a tot arreu» però ha deixat clara la voluntat de l'executiu «d'optimitzar-ne la presència als espais on es vegi que és necessari i, potser, si cal retirar-lo en altres amb menys ús». Per exemple: una de les qüestions que l'executiu plantejarà en les trobades amb els agents socials és que el servei del Bus Berga faci expedicions fins al santuari de Queralt els mesos de juliol i agost, època en què els centres escolars fan vacances.

Un altre dels canvis que possiblement es faran afectarà l'extensió del servei a Avià. Escútia ha indicat que «probablement es faran canvis en els temps de la línia Avià», que ara connecta les dues ciutats, separades per poc més de 3 quilòmetres. Una altra de les actuacions d'enguany és una campanya de comunicació per donar a conèixer el servei, ha manifestat Escútia.

On no hi haurà canvis és en el preu del servei. El bitllet senzill a Berga seguirà costant 1 euro, el mateix que quan es va posar en marxa, ara fa onze anys. La targeta de 10 viatges costa 5 euros i 9,50 si és per anar a Avià. D'altra banda, el consistori continuarà assumint el cost de mantenir aquest servei. El 2019 es van ingressar 30.580 euros per la venda de bitllets. El cost anual del servei se situa en els 131.000 euros.

Escútia ha recordat que el bus urbà és una aposta per fomentar la mobilitat sostenible i que el govern el considera una inversió.