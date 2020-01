Gironella tanca l'accés al pont Vell per la crescuda Llobregat

El Llobregat al seu pas per Gironella

El Llobregat al seu pas per Gironella | JOSEP MARIA COLILLAS

L'Ajuntament de Gironella ha tancat l'accés al pont Vell i al carrer del riu per la crescuda del riu Llobregat. El cabal ha augmentat molt a causa del temporal i pel desembassament d'aigua del pantà de la Baells. L'Ajuntament de Gironella ha informat que "no hi ha perill" però que cal extremar les mesures de precaució. Així, l'Ajuntament ha prohibit "acostar-se al voltant del riu" i recomana evitar desplaçaments innecessaris.

La crescuda del Llobregat ha deixat imatges d'un riu que baixa amb molta potència que ha negat espais com les grades que es fan servir per veure l'espectacle de l'Onze de Setembre.