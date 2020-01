El doctor Eduardo Rodríguez destaca la relació estadística d'incineradora i mort per càncer

Una de les ponències més esperades de la jornada d'ahir va ser la del doctor especialitzat en toxicologia Eduardo Rodríguez, que va detallar els efectes en la salut dels components que expulsa una incineradora durant el procés de combustió.

Rodríguez va explicar alguns dels elements que sorgeixen de la combustió dels residus com les dioxines o els furans, elements coneguts com a «contaminants orgànics persistents». El metge va explicar el que això pot provocar en la salut a través d'una sèrie d'estudis científics que demostraven un risc «estadísticament significatiu» de mort per càncer en localitats properes a incineradores o plantes similars.

Rodríguez també va voler destacar el fet que, tot i que en moltes ocasions es relaciona les incineradores amb el càncer, també s'ha descobert que aquests elements tòxics tenen efectes en el desenvolupament dels fetus i dels infants, i que augmenten els casos de dèficit de memòria o de llenguatge a les zones properes a una planta incineradora de residus.