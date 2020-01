La Catalunya Central tramita 26 peticions més al Leader que el 2018

L'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ha rebut un total de 44 sol·licituds d'ajudes al programa Leader per desenvolupar projectes a les comarques del Berguedà, Moianès, al Lluçanès i als municipis de Mura, Talamanca, Navàs, Súria Santa Eulàlia de Riuprimer i Santa Cecília de Voltregà. Aquest nombre de peticions és molt més elevat que les que es van registrar l'any 2018, en concret en són 26 més, segons la informació facilitada per l'entitat. El 2017 es van tramitar 48 peticions per a aquest programa, mentre que el 2016 en van ser 39 i el 2015 un total de 59.

Les 44 sol·licituds rebudes han de fer possible iniciatives amb una inversió total de 5.449.720,61 euros que aspiren a rebre en conjunt 2.499.309,14 euros de subvenció. Del total de peticions la majoria són del Berguedà, en concret 29, que suposaran una inversió de 3.714.547,58 euros amb unes ajudes per valor d'1.495.937,48 euros.

Pel que fa al Lluçanès, ha fet 8 peticions als Leader amb projectes que suposaran una inversió de 972.684,45 euros que rebran 434.952,28 euros de subvenció. La tercera comarca que ha fet més peticions ha estat el Moianès amb 6, que suposaran inversions per valor de 572.890,33 euros que rebran 333.821,13 euros de subvenció.

Per últim, el Bages ha presentat als Leader un sol projecte que suposarà una inversió i una ajuda de 234.598,25 euros.

D'aquestes 44 sol·licituds hi ha 10 de projectes presentats per entitats públiques i dels 34 restants, 9 estan relacionats amb la transformació i/o comercialització de productes agroalimentaris. S'han proposat iniciatives relacionades amb el sector turístic de serveis o bé de transformació de la fusta, segons l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. La majoria dels projectes tenen en comú «la instal·lació d'equipaments basats en les energies renovables enfocades a la mitigació del canvi climàtic».

L'entitat disposa d'una dotació pressupostària de 675.275,11 euros que s'assignaran als projectes que «rebin més puntuació segons uns criteris de valoració». Els projectes inclosos en aquesta convocatòria 2019 rebran una resolució favorable des del departament d'Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació «aproximadament d'aquí a uns sis mesos»