El govern de Berga farà un pla de tresoreria per pagar els 2,5 milions a proveïdors

L'equip de govern de la CUP de Berga preveu que en el primer trimestre d'enguany disposarà d'un pla de tresoreria, que els tècnics municipals estan elaborant. Aquesta eina ha de permetre rebaixar els actuals 2,5 milions d'euros de deute a proveïdors que té el consistori berguedà.

Les factures pendents als proveïdors municipals, els dies que es triga a pagar-les i, en general, la delicada situació econòmica de les arques municipals, un clàssic, ha enfrontat a Junts per Berga (JxBerga) el principal grup de l'oposició amb el govern de la CUP al ple d'aquest dijous. A migdia, Junts per Berga va fer públic un comunicat on deia que la situació econòmica del consistori havia empitjorat el 2019 en relació el 2018. I donava xifres: situava el deute a proveïdors fins als 3,3 milions d'euros. I deia que a data de 31 de desembre del 2019 el consistori paga les seves factures a 230 dies. La formació deia que «també és molt rellevant que l'exercici del 2019 s'hagi tancat amb un dèficit de gairebé 500.000 euros; és a dir, s'han gastat més diners dels que s'han ingressat, fet que no passava en els darrers exercissis». El regidor Ferran Aymerich va demanar quines solucions aplicaria l'equip de govern i un calendari.

El regidors d'Hisenda Marià Miró els va desmentir abans i durant el ple. Va assegurar que el deute a proveïdors és de 2,5 milions d'euros i el període mitjà de pagament de les factures és de 134,26 dies, xifra que suposa una rebaixa de 30 dies en relació als 168 dies amb quès s'efectuava de mitjana l'abonament de les factures al proveïdors en el tercer trimestre del 2019. El 2019 el consistori va pagar 1.017.000 euros a proveïdors.

I pel que fa al dèficit, el regidor d'Hisenda va assegurar que a hores d'ara «no sabem si tenim dèficit o superàvit perquè encara no tenim el tancament del pressupost del 2019» La liquidació pressupostària es tindrà el març o l'abril. Va destacar que en cap dels informes econòmics dels que es va informar al ple d'anit «es parla del dèficit o del superàvit».

Marià Miró va dir que és usual que a final d'any la xifra de deute a proveïdors sigui més alta perquè és quan s'acumulen més factures.

Enmig del debta, el cap de files de jXBerga Jordi Sabata va demanar la CUP que s'auto responsabilitzin de l'estat ecponòmic actual del consistori on manen des del 2015. I els va retreure que parlessin del deute heretat de fa 40 anys. «Si tiren més enrere arribarem al decret de Nova Planta» va ironitzar. I el regidor d'Hisenda va refermar que el consistori «arrossega una mala gestió econòmica endèmica» i que ens els darrers quatre anys la CUP ha retallat la despesa i ha evitat generar dèficit. Però tot i així encara queda molta feina per fer. Miró va destacar que la mala salut econòmica del consistori «és un problema de tot Berga» i espera que amb el pla millori.

El responsable d'Hisenda va admetre que «estem pitjor que fa un any» i ho va atribuir al fet que no s'han complert les previsions d'ingressos fetes pel 2018. «Falten ingresso que es van pressupostar el 2018 i que sabem que no arribaran». Això «genera tensions de tresoreria i que augmenti el deute a proveïdors».

El regidor d'Hisenda va demanar a Junts per Catalunya que «no es generin alarmes innecessàries» amb el tema del pagament a proveïdors. Per la seva banda, Ferran Aymerich va respondre que no creen alarma sinó que exposen fets, insistint que el deute total que té l'Ajuntament amb els proveïdors és de 3,3 milions d'euros i no de 2,5.