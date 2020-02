Berga farà controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles de les carrosses de la rua de carnaval

Per primer cop a la història del Carnestoltes de Berga, l'Ajuntament farà controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles que tiben les carrosses de la rua. L'objectiu d'aquesta mesura és "garantir unes festes saludables i responsables " tal i com ha explicat Roser Valverde, la regidora de Festes que juntament amb la regidora Roser Rifà han presentat els actes d'aquesta celebració així com també els de la Carlinada que enguany passen del juliol al febrer.

Enguany organitzadors del Caranaval berguedà fan un pas més per tenir una festa sense incidents després que en altres edicions ja penalitzés els integrants de comparses que fessin ostentació del consum de begudes alcohòliques en el decurs de la rua. Aquest any, a l'inici de la rua, agents de la Policia Local faran controls d'alcoholèmia als conductors dels vehicles de les carrosses. A hores d'ara no se sap si se'ls hi faran també quan arribin al final del recorregut, segons ha explicat Roser Valverde.

Les raons que han portat l'executiu a adoptar aquesta mesura són la necessitat de "vetllar per la seguretat" dels participants i fomentar una festa saludable. La rua en la que en la darrera edició hi van participar una vintena de carrosses i que va aplegar 1.500 participants "és un moment de la festa en el que es concentra molta gent" ha indicat la regidora Valverde. La gresca i disbauxa pròpia duna celebració com el carnaval "porta a què hi hagi més consum d'alcohol". D'aquí que s'hagi optat però fer aquestes controls.

A més, enguany en el concurs de les comparses es continuarà penalitzant a aquells participants que facin ostentació del consum de begudes amb alcohol o altres substàncies. Així mateix el consistori mantindrà el repartiment d'aigües i fruita a la plaça Miquel Martí i Pol. Aquest any augmentarà la quantitat d'aigua i fruita perquè en la passada edició es

va fer curt.

Una altra de les novetats del Carnaval d'enguany per fomentar unes festes saludables és que el consistori recomana no fumar durant la rua i fer que el Carnestoles esdevingui "un espai lliure de fum".