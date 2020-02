Veïns denuncien que no s'han aturat les obres de la vella tèrmica de Cercs

Almenys una màquina continuava treballant, ahir, a les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs. Així ho han comunicat als Mossos d'Esquadra veïns de l'alt Berguedà que denuncien que les obres de desmantellament continuen malgrat que un decret de l'alcaldia de Cercs del 10 de gener ordenava aturar els treballs. Veïns van gravar un vídeo en què es veu una màquina excavadora feinejant a l'interior del recinte de l'antiga tèrmica, ahir, dimarts. Dilluns, la Platafaorma Antiincineradora (Paic) també va denunciar que les obres no s'havien aturat tot i l'ordre municipal de fer-ho.

Aquestes obres s'estan duent a terme des del 2019 i són el pas previ imprescindible per reconvertir aquesta antiga infraestructura on es cremava carbó en una planta incineradora de residus industrials per produir electricitat, una iniciativa que promou la firma Em Spain Waste& Treatment a través de l'empresari Lluís Basiana.

Des del desembre passat el projecte executiu de la planta està en mans de la Generalitat, que és qui haurà de decidir si li dona els permisos o no. La iniciativa ha generat un ampli rebuig al Berguedà.

També ahir, el grup de l'oposició Piber, va comunicar formalment al govern municipal -per segona vegada-, que les obres esmentades no s'han aturat malgrat el decret d'alcaldia que hi obligava. A l'escrit que el regidor d'aquest grup Germán Sánchez ha presentat demana a l'alcalde, Jesús Calderer, que aturi els treballs, precinti la zona i també que denunciï els fets a la policia.

Per la seva banda, fonts de l'empresa Em Spain Waste&Treatment -que promou la construcció d'una planta incineradora de residus industrials a la vella central-, van negar a aquest diari que actualment estiguin portant a terme tasques de desballestament. Les fonts esmentades van explicar que des del dia 31 de desembre passat que no en fan. I que els moviments que hi ha ara a les instal·lacions són d'operaris que treballen per tal de retirar el material acumulat tal com els obliga la llei.

Pel que fa a l'acusació de la Platafaorma Antiincineradora (Paic) que «estan manipulant grans quantitats de fibrociment, que no estan sent degudament controlades i que vulneren normatives respecte a aquest tipus d'actuacions», fonts de l'empresa ho han desmentit rotundament. «És fals» van assegurar. Van explicar que la manipulació dels materials amb fibrociment s'ha de fer seguint una normativa concreta i molt estricta. I que aquesta feina es va fer a través d'una empresa especialitzada. Aquests treballs es van acabar l'any passat segons les fonts esmentades.

Per la seva banda, l'alcalde Jesús Calderer va assegurar a Regió7 que «a nosaltres ens consta que les obres de desmantellament s'han aturat» complint l'ordre del decret d'alcaldia del 10 de gener d'enguany. Per bé que va matisar «no tenim una policia les 24 hores del dia al lloc». L'alcalde va assegurar que està convençut que «nosaltres hem fet el que havíem de fer». Va recordar que va ser el govern qui va ordenar la inspecció per comprovar que les obres es feien d'acord amb el projecte. Quan l'arquitecte municipal va detectar que no era així, van demanar a l'empresa que regularitzés la situació, la tardor passada. I en vista que això no va passar, el batlle va decretar la paralització dels treballs d'acord amb un informe del secretari municipal on s'adverteix que si no es compleix l'ordre de suspensió, això pot comportar la imposició de multes.

Calderer va informar que els promotors ja han presentat la documentació requerida. I els tècnics municipals l'estan estudiant. «Aquesta és la manera d'actuar, seguir els procedimenst establerts. La resta em recorda l'alerta d'un suposat núvol tòxic» l'octubre passat quan el desballestament a la central va aixecar una gran polseguera que va causar alarma veïnal. Segons Calderer, si s'hagués activat el pla previst per núvols tòxics això hauria suposat el confinament dels veïns. Va assegurar que aquell avís infundat «va sortir de la plataforma». Calderer va animar la Paic a aportar proves que a la tèrmica «s'estan fent obres prohibides». I va dir que l'entitat «té una manera d'actuar que el que busca és fer soroll però no és responsable».