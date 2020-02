Gironella engega la neteja de la llera del riu amb més de cinquanta veïns

Les jornades de neteja de la llera del Llobregat en el seu pas pel nucli de Gironella van arrancar ahir al matí amb més d'una cinquantena de veïns i veïnes del municipi implicats. El consistori va programar aquests treballs davant els efectes que el temporal Glòria va ocasionar en les zones properes al riu.

Els voluntaris es van aplegar a 2/4 d'11 del matí al Casal La Llar per distribuir-se els treballs de neteja i els diversos llocs que actuarien. Les accions realitzades ahir van incloure tota la zona del parc del riu que va des del Pont Vell, el pont de les Eres i la riera d'Olvan fins a Cal Pere Vell. Atesa la superfície d'aquesta àrea, el total d'assistents es va dividir en petits grups de persones per tal que els treballs es poguessin portar a terme en totes les zones previstes inicialment. En l'activitat hi van col·laborar des dels més menuts fins a persones d'edat mitjana o més avançada. En aquest sentit, també es va comprometre amb la jornada sostenible l'Agrupament Escolta i Guia Sebastià Montraveta de Gironella.

L'alcalde del municipi, David Font, assenyala que la «riuada va deixar moltes restes al voltant del riu, i era necessària fer una neteja. Conjuntament amb el cau, vam pensar que ho podíem fer extensiu a la ciutadania, i per això vam decidir fer unes quantes jornades repartint tot la part del poble en trams, i d'aquesta manera podrem abastar tot el municipi», afirma. Sobre el gran nombre de nens i nenes que s'hi han implicat, Font va destacar que «és una forma que s'adonin que aquest no és l'entorn natural que ens agradaria, sinó que el volem net, endreçat i lliure de plàstics».

Les pròximes jornades estan programades pel 23 de febrer, que es netejarà la zona de Viladomiu Vell i Viladomiu Nou, el 8 de març els treballs es faran en la zona de la Font del Balç fins al Casal La Llar, mentre que es finalitzarà el 15 de març amb el tram de Cal Pere Vell fins a Viladomiu Nou. Les persones interessades en participar-hi es poden inscriure a través de l'APP de Gironella.

Gironella va ser un dels municipis més afectats de la comarca pel temporal Glòria. De fet, el consistori ha valorat els desperfectes en més de 180.000 euros. Respecte a aquestes actuacions més de gran escala, el batlle assegura que hi ha dues línies de subvencions obertes, la de la Diputació i la del ministeri del Govern espanyol. «La idea és no haver d'utilitzar les arques municipals, conclou».