Els pisos turístics arriben a l'alt Berguedà a causa de la massificació de la Cerdanya

El fenomen dels pisos turístics ha travessat el Cadí i arriba a pobles de l'alt Berguedà. Guardiola n'és un exemple: amb menys de 900 habitants, en els últims cinc anys, han proliferat 25 pisos turístics i la xifra va a l'alça.

Els motius, segons han explicat fonts municipals, són, d'una banda, la massificació i els elevats preus de la Cerdanya, que fan que el turisme es traslladi cap a pobles de l'alt Berguedà amb uns preus més econòmics. Hi ha un altre factor que ho explica i és que aquesta zona no està gens massificada i manté una oferta turística menys explotada i vinculada a la natura. L'alcalde de Guardiola, Josep Lara, ha explicat que «en els fons el Berguedà continua estant bastant verge turísticament i la gent ho persegueix. Potser hi ha altres comarques que fa més anys que exploten el turisme i les persones ens allunyem de les coses massificades». El dirigent ha dit que l'alt Berguedà «segueix sent un lloc bastant paradisíac, molt natural amb poca intervenció humana, amb moltes zones verdes».

Aquesta situació està començant a tenir conseqüències, com per exemple el fet que els joves del territori cada cop tenen més dificultats a l'hora d'emancipar-se i trobar pisos de lloguer on anar a viure, segons l'alcalde Josep Lara.

Una de les persones que han decidit comprar pisos per destinar-lo a lloguer és David Vallès. Viu a Barcelona, on treballa d'administrador de finques. Fa cinc anys va decidir comprar un pis a Guardiola de Berguedà i el va posar a lloguer, però aviat va veure una oportunitat de negoci i va decidir convertir-lo en un pis turístic. Segons manifesta, l'èxit va ser tan gran que des de llavors n'ha comprat quatre més i també una casa a Gironella. «En compraria més si tingués diners», ha explicat Vallès.

Exemples com el de Vallès suposen una injecció econòmica per a una comarca, el Berguedà, que des de l'obertura del túnel del Cadí s'ha queixat de ser territori de pas. Però, alhora, comporta una situació que, tot i que l'alcalde reconeix que, de moment, no és cap problema, sí que ho podria ser en un futur no gaire llunyà. Segons admet, cada cop és més complicat trobar un pis de lloguer en aquests municipis, ja que als propietaris els surt més a compte llogar un pis per 150 euros un cap de setmana que per 300 euros tot el mes.

A diferència de poblacions de la Cerdanya, els preus dels pisos al Berguedà, en general, són més econòmic. Ho constaten la Rosa i l'Antonio, que són d'Olesa de Montserrat, però han decidit llogar un pis a Guardiola de Berguedà atrets per la natura de la comarca i també pel fet que, a la Cerda-nya, els pisos són molt més cars i inassequibles per a la seva butxaca. «Ens agrada anar a esquiar, però al final aquí tenim la Cerda-nya molt a prop, només hem de travessar el túnel del Cadí», ha explicat un d'ells.

Actualment, a Guardiola de Berguedà hi ha 25 pisos turístics, i el fenomen també s'expandeix a altres municipis de la zona, ha explicat l'alcalde Josep Lara.