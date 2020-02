Berga inicia la rehabilitació de la fortificació carlina de la Torre de la Petita

L'Ajuntament de Berga ha iniciat les obres de rehabilitació de la Torre de la Petita. Les obres tindran una durada de set mesos, aproximadament, i van a càrrec de l'empresa Bergavià Obres S.L. El cost total de la intervenció és de 180.284,53 euros i es finança amb fons del consistori així com de la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultura.

Els treballs consisteixen en el sanejament i la reparació dels murs exteriors que conformen la torre, així com les seves obertures. També es farà la impermeabilització de la terrassa per recollir l'aigua de la pluja i evitar filtracions a l'interior de l'estructura. A més, se'n reconstruirà l'accés que es troba enderrocat parcialment, i també es reconstruirà el paviment de la terrassa. Paral·lelament, s'adequarà l'accés principal de la torre i els accessos de les troneres interiors. Igualment es construirà un nou empostissat de fusta on es trobava l'original i s'instal·larà un sistema d'il·luminació a l'interior.