Berga veu enfortida la Carlinada de jocs i esports amb el trasllat del juliol al febrer

Berga ha viscut la primera edició de la Carlinada el mes de febrer. La regidora Roser Rifà ha apuntat que aquesta competició popular de jocs i esports ha gua-nyat pes en la població respecte l'edició del mes de juliol, quan les entitats ja estan encaminades a les vacances. Rifà ha situat la participació, comptant la rua de Carnestoltes, al voltant de les 1.500 persones. Si bé el resultat no és cabdal, els liberals han guanyat de dotze punts i han imposat la bandera vermella a la ciutat.

La Carlinada ha convidat els berguedans a competir dos dies amb un rerefons històric. A la plaça de Maragall, Marc Altarriba jugava ahir al matí a ping-pong. Hi va anar per acompanyar el seu nebot i no sabia per quin bàndol competia: «l'equip m'és indiferent, he dit que em posessin on faltés gent; no sé els altres, jo jugo per passar-nos-ho bé i fer pinya». La tècnica d'Esports de l'Ajuntament, Vicky Font, sí que s'ha trobat en alguna ocasió que els participants s'aferren a un bàndol, i explica que l'any passat, en l'organització de l'escalada ciclista als Rasos, va tenir problemes per trobar carlins. Al Centre Cívic, Ramon Ordeig jugava a la botifarra amb els amics de sempre: «Juguem per col·laborar; si liberals o carlins? no ho tinc gaire assumit això». Al segon pis de l'edifici, l'encarregat de la Carlinada de billar, Enric Vilamala, explicava que els vuit jugadors competien bàsicament «pel plaer de fer-ho».