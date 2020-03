Carta d'agraïment de la família de Xavi Batriu Sibila

La família del Xavi Batriu Sibila volem agrair totes les mostres de condol i afecte que hem rebut aquests dies tan difícils. Ens han commogut els sincers missatges de dol que ens heu fet arribar companys, amics i molta altra gent anònima que el vàreu conèixer o que el seu traspàs prematur us ha afectat.

Agraïts, doncs, per tot l'escalf que hem tingut, només us podem donar les gràcies per aquestes sinceres expressions d'estima vers el Xavi i la nostra família. Com ell voldria, farem pinya i junts tirarem endavant.

Família Batriu Guijarro Sivila

"No penseu que he mort,

només he marxat abans d'hora.

No ploreu, somrieu al recordar-me.

Que malgrat el meu cos no hi sigui,

la meva presència es farà sentir.

Us visitaré amb cada trenc d'alba.

Us abraçaré amb el vent al pujar a Queralt.

Us tibaré fort de la corda al Pedraforca.

Saltaré amb vosaltres cada últim Tirabol.

Descarregaré més castells amb vosaltres.

Us donaré força en el canicross.

Seré la pluja que ajudarà a apagar els incendis.

Hi seré en cada somriure del meu fill.

Somrieu per tot el que hem viscut

i aprofiteu la vida intensament.

Estimeu-vos, perdoneu-vos, abraceu-vos,

truqueu-vos, quedeu amb vells amics més sovint.

Però mai penseu que he mort,

només he marxat massa aviat".

PER SEMPRE – XAVI 1983-2020

(Mireia Malo)