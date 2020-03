Horrorland acapara els Horror Awards 2019

El parc del terror berguedà Horrorland segueix recollint reconeixements arreu i aquest cop ha estat guardonat com a millor esdeveniment del terror i millor atracció en la segona edició dels Horror Awards 2019.

El premi, anomenat «Best Horror Event», comptava amb quatre candidatures molt potents. A més d'Horrorland també hi aspiraven el Parque de Atracciones de Madrid, el Parque Warner o Port Aventura. «Va ser una nit màgica i sorprenent, realment estem contentíssims ja que és una recompensa a la feina i l'esforç que hi hem posat. Competíem contra gegants que tenen molta experiència. No només és competir contra ells, sinó guanyar, es inexplicable», comenta emocionat Climent Vila, un dels impulsors del parc.

L'scream parc de Cercs ha estat el gran triomfador de la gala celebrada aquest dijous al Castell de les Tenebres de Gavà ja que a més de millor esdeveniment també ha guanyat el premi a millor atracció de l'any, amb Survival Maze, a la segona millor atracció amb Tèrmica 2.0 i per si fos poc també a la tercera, amb Psycho Xtrem. Vila explica que Survival Maze «et dona una adrenalina que no aconsegueixes amb res més, es tracta entrar al recinte amb quatre equips de 10 persones i han d'intentar sobreviure a tres rondes amb vuit assassins. L'equip que té més persones vives al final guanya».

L'única primera posició que s'ha escapat de les mans d'Horrorland ha estat el de millor escape room, que ha anat a parar a Insidious Escape Room. Però el projecte CAMPING, també d'Horrorland, ha obtingut el tercer premi.

Els Horror Awards, organitzats per OcioTerror, son uns premis que reconeixen les millors experiències de terror de la temporada. Les votacions dels guanyadors es realitzen online a través d'una enquesta i s'acaba realitzant una mitjana de les notes obtingudes arran de l'experiència dels visitants.

Quatre premis que animen al parc del terror ubicat a la central tèrmica de Cercs a seguir treballant en la mateixa direcció. La pròxima entrega de terror serà per Halloween 2020. «Al nord Europa i a Amèrica hi ha molts scream parc, nosaltres no hem inventat res. Però especialistes que segueixen els parcs des de fa 20 anys ens diuen que no hi ha res més igual al món. Tot i el concepte d'scream parc, em sabut crear noves atraccions que agraden molt al públic».