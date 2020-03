CGT Berguedà crida a la vaga general feminista reivindicant el valor de les cures

CGT Berguedà ha convidat a sortir al carrer aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, per reivindicar els drets laborals de les treballadores, acabar amb el sistema patriarcal i enguany especialment reivindicar el valor de les cures.

L'entitat sindical ha realitzat un acte aquest dissabte al matí davant l'empresa Monserveis de Berga per cridar a la participació i convocar als ciutadans a la manifestació aquest diumenge a les 11 del matí a la plaça de les dones de la capital berguedana sota el lema «Reivindiquem el valor de les cures».

Hortènsia Barniol, delegada sindical de la CGT Monserveis a Berga, ha estat l'encarregada de llegir un manifest per la vaga en el que s'han demanat condicions laborals dignes, la derogació de la llei d'estrangeria, una educació sexual lliure i una vida sense estereotips de gènere, entre altres.

En la manifestació d'aquest diumenge la CGT Berguedà vol reivindicar el valor de les cures, amb especial atenció a Monserveis, que segons afirmen «explota les treballadores i infringeix les lleis laborals». A més, reclamen regular la situació de moltes persones treballadores de Creu Roja i de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que segons afirma el manifest social «atenen serveis els 365 dies l'any sense rebre cap mena de plus econòmic».

Una vintena de persones han estat presents a l'acte, en el que s'ha empaperat amb cartells de la vaga feminista del 8-M la façana de l'empresa Monserveis.

Un cop ha finalitzat la lectura del manifest, Hortènsia Barniol i Maribel Arribas, extreballadora de Monserveis, han explicat el seu cas particular i han denunciat la situació de l'empresa de serveis. «Son uns estafadors i s'han aprofitat de tot i de tothom. És vergonyós que continuïn explotant a les treballadores. Costa obrir els ulls però mai és tard, estic aquí per les dones i per les meves companyes, per això soc una dona i un esser humà», ha explicat emocionada Barniol.