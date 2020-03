«Tecnonoies» vol combatre el biaix de gènere i atraure talent

Les primeres colònies tecnològiques per a noies de 12 a 16 anys que se celebraran a El Jou Nature, a Guardiola de Berguedà, el proper mes de juliol, tenen l'objectiu principal de combatre el biaix de gènere en les carreres científiques i tècniques. El programa vol contribuir a atreure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria, i trencar els estereotips i rols de gènere establerts en la societat

Les joves que participin a «Tecnonoies» tindran l'oportunitat d'escoltar i compartir esmorzars amb diferents expertes de l'àmbit tecnològic que els explicaran la seva experiència professional i les seves vivències en el sector. A més de la participació d'expertes amb les que es poden emmirallar, en el transcurs de les colònies es faran activitats i tallers científics i tecnològics dissenyats i dirigits per un equip de la UPC, CIM UPC i el BSC-CNS.

Francesc Torres, rector de la UPC, afirma que «estem convençuts que les vocacions es desperten oferint referents i donant exemples de l'impacte social de la tecnologia. Enguany, la UPC i el BSC s'alien per oferir aquesta nova acció enfocada al públic adolescent. La proposta de continguts té un alt component de consciència social i comptarà amb la participació d'excel·lents tecnòlogues en actiu. Estic convençut que aquest juliol, aquestes joves s'ho passaran molt bé i que serà un bon camí per despertar l'interès en la nostra oferta formativa».

Per part del BSC, la iniciativa se suma al projecte posat en marxa fa més d'un any «Som investigadores», amb el qual el centre també busca contribuir a incrementar l'interès de l'alumnat més jove per les matèries STEM i, de manera molt especial, a captar l'interès de les nenes. Lluitar contra aquest biaix en l'àrea científica i tècnica és un dels objectius d'aquest programa que es duu a terme gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i pel qual durant 2019 van passar-hi 5.500 estudiantes. «Tots els esforços que puguem fer per animar les nenes i noies joves a conèixer i sentir atretes pel món de la tecnologia són necessaris. Els centres que tenim la tecnologia en el nostre ADN sabem per experiència que, a l'hora de contractar nous investigadors, els currículums que ens arriben són majoritàriament d'homes i, en canvi, les dones que contractem són professionals excel·lents. Cal animar les noies a ser més presents en el sector tecnològic», diu Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center.