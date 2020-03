Berga s'adhereix al portal DIGIEMPRÈN per oferir formació als comerciants

L'Ajuntament de Berga s'ha adherit a la plataforma DIGIEMPRÈN. És un lloc web impulsat per la Diputació de Barcelona que ofereix formació en línia adreçada al teixit comercial "amb l'objectiu d'apropar l'entorn digital i proporcionar eines per crear negocis online" han indicat fonts municipals. Aquest web s'adreça, principalment, a persones que "regenten un comerç físic i volen emprendre un negoci digital, així com persones creadores i professionals que dissenyen i creen productes de consum i volen disposar d'un nou canal de venda a través d'Internet".

Les fonts esmentades han explicat que l''adhesió del consistori "és un requisit indispensable per tal que els negocis interessats puguin prendre-hi part i accedir als recursos de formació que s'ofereixen en aquesta plataforma".

En concret, DIGIEMPRÈN posa a disposició dels usuaris i usuàries una dotzena de cursos gratuïts i vídeoguies per aprofundir en el coneixement de l'e-commerce.

L'oferta de cursos

El portal disposa d'una oferta formativa sobre la logística del comerç online, la comunicació i l'ús de les xarxes socials, la imatge de marca i el producte, la identitat digital i el lloc web del negoci, entre d'altres. Els cursos tenen una durada de tres setmanes i compten amb material didàctic i un fòrum integrat per alumnat i professorat per intercanviar informació i resoldre dubtes durant el desenvolupament de la formació. Les persones participants podran obtenir un certificat després d'haver completat el curs.



Guies breus en format audiovisual

El web també ofereix guies breus sobre comerç en línia. Es tracta de píndoles audiovisuals de 10 minuts que contenen informació essencial i consells sobre el dia a dia d'un negoci a Internet. Per exemple, s'hi poden trobar guies sobre la importància de disposar d'una pàgina web ja que és la carta de presentació del negoci a la xarxa i això pot comportar la possibilitat d'obrir nous mercats, guanyar visibilitat, generar confiança al consumidor i modernitzar el projecte.

Inscripcions per accedir a la formació

Les formacions poden realitzar-les els creadors i creadores, artesans i artesanes, comerços i serveis de la demarcació de Barcelona. Les persones interessades en realitzar qualsevol dels cursos hauran d'inscriure's prèviament accedint al lloc web www.digiempren.diba.cat.