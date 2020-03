La Fira del Coneixement de Berga, suspesa pel coronavirus

La 10a Fira del Coneixement ha quedat suspesa com a mesura preventiva per frenar l'expansió del Coronavirus, segons ha explicat Dolors Grau, directora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura de Berga a Regió7.

El Govern va demanar aturar les activitats fora de les escoles on hi participi més d'un centre educatiu, i aquesta fira és una de les afectades, ja que hi havien de participar centenars d' alumnes d'arreu del país.

La Fira s'havia de celebrarà a Berga els propers dies 20 i 21 d'abril i ja comptava amb 710 persones inscrites. La fira, organitzada per l'Exploratori dels Recursos de la Natura, té per finalitat donar a conèixer projectes punters relacionats amb la ciència i la tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya i altres centres de recerca.

De moment, segons ha explicat Dolors Grau, la Fira del Coneixement no té nova data al calenadari i s'esperaran les instruccions del departament per prendre una decisió.