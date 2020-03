Ginkgo ajorna la caminada contra el càncer a Berga prevista pel 15 de març

L'Associació Ginkgo-Apac del Berguedà de persones afectades pel càncer ha anunciat que s'ha suspès fins a nou avís la quarta edició de la caminada solidària «Pas a Pas» que havia programat per aquest diumenge 15 de març, segons han informat a aquest diari fonts de l'entitat.

Aquesta suspensió s'ha pres de comú acord amb l'Ajuntament de Berga per atendre les mesures dictades i recomanades per la Generalitat per evitar la transmissió del coronavirus. El consistori berguedà té previst informar aquest dijous de les mesures que ha adoptat a la capital.

L'organització esperava la participació de 700 persones en aquesta popular activitat organitzada per recaptar fons per la investigació del càncer infantil.