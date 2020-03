El coronavirus deixa els carrers i places de Berga buits, orfes d'activitat

Berga es va llevar, ahir, sota una espessa capa de boira que donava un aire encara més fantasmagòric als carrers i places, on es respirava un ambient d'irrealitat. L'espai públic de la capital berguedana estava orfe d'activitat i hi havia molt poca gent voltant. L'ordre de quedar-se a casa per evitar la propagació del coronavirus es va notar en el primer diumenge en vigor de l'estat d'alarma.

Gairebé tots els establiments estaven tancats i barrats, i pels carrers circulava ben poca gent, els que anaven en bici o bé sortien a caminar una estona, i els qui passejaven els gossos o bé sortien a comprar el diari. Amb tot, hi va haver llibreries i quioscos que no van aixecar la persiana i que ja han anunciat que no obriran fins a nou avís, com per exemple la llibreria Huch, tot i que manté el servei a domicili. La Quatre Cantons va anunciar que tanca 15 dies.

Hi havia alguns establiments oberts del sector de l'alimentació: forns de pa, pastisseries o una botiga de pollastres a l'ast, entre d'altres. A més de la farmàcia de guàrdia i les benzineres.

És insòlit veure el passeig de la Indústria, el passeig de la Pau i la plaça de Sant Pere sense pràcticament vianants un diumenge. Però aquesta és la imatge que, ahir, es va poder veure en aquestes tres artèries de la ciutat. Entre els pocs vianants predominaven persones grans o bé d'edat mitjana però menys joves. Tampoc no hi havia gaire trànsit de vehicles, tot i que en circulaven alguns però escadusserament.

A la tarda, la sensació d'estar en una ciutat deserta encara es va fer més acusada perquè la majoria d'establiments d'alimentació ja estaven tancats i encara hi havia menys moviment que al matí. Aquesta sensació d'isolament encara es va accentuar més al vespre i a la nit.