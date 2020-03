Primera mort de coronavirus a l'Hospital de Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha registrat la primera mort per coronavirus aquest dissabte. Fonts del centre sanitari no han donat més de detalls de la víctima, més enllà que perdut la vida en les últimes hores i que es tracta d'un dels pacients que hi estava ingressat. A data d'avui, l'Hospital Sant Bernabé té nou pacients i un professional ingressats que han donat positiu a la prova del Covid19. A part, a un dels pacients que havia donat positiu se li ha donat l'alta mèdica. D'altra banda, hi ha 11 professionals, també positius, que estan en règim d'aïllament i seguiment domiciliari.