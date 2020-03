Guardiola estudiarà replicar el tall de l'entrada nord els propers anys

Una de les poques parts positives del confinament i de l'estat d'alarma causats pel coronavirus és la reducció de vehicles a les car-reteres, i tot el que comporta: menys contaminació i menys accidents de trànsit, per exemple. I també menys famílies que circulen els caps de setmana per la C-16, majoritàriament de Barcelona i l'àrea metropolitana, amb segona residència a la Cerdanya. Però abans de la Covid-19, Guardiola de Berguedà ja havia pres mesures per apaivagar les molèsties que causen aquests vehicles als veïns del poble.

«És un tema recurrent» i «una demanda que feia anys que estava sobre la taula», però no és fàcil prendre determinacions com aquesta, reconeix l'alcalde de la vila, Josep Lara. I és que Guardiola ha decidit tallar la seva entrada nord tan bon punt, els diumenges a la tarda, es formin retencions a la C-16. Aquestes retencions s'accentuen durant la temporada d'hivern, amb l'obertura de les pistes d'esquí, i es tradueixen en que la gent «faci trampa travessant el municipi, a vegades a velocitats desproporcionades», per després reincorporar-se a la car-retera, per la qual cosa es col·lapsa i els vehicles posen en risc la seguretat dels guardiolencs, amb cotxes arribant a avançar-se a l'interior del poble, segons assegura el batlle. «Evitem la saturació, ja que ni els mateixos veïns de Guardiola hi poden transitar i, alhora, les conductes perilloses», argumenta.

Aquesta mesura és una «prova pilot» que s'ha pogut fer tres vegades (les tres posteriors que es declarés l'estat d'alarma), i que s'executa quan el Servei Català de Trànsit (SCT) determina que la carretera no pot assumir més volum de vehicles i aquests comencen a desviar-se per l'interior del poble. El que fa el SCT és tallar l'entrada nord, mentre per les altres dues, centre i sud, es pot seguir entrant al poble. L'alcalde diu que és entre les quatre i les vuit de la tarda quan hi ha més saturació, coincidint amb la tornada a casa i el tancament de les pistes d'esquí.

Tot i que aquest tall s'ha iniciat «a les acaballes de la temporada d'esquí», Lara diu que «era interessant fer la prova i veure si es notava». «Hem d'acabar de valorar si repetir-ho de forma sistemàtica la temporada vinent. Haurem de mirar pros i contres per replicar-ho altres anys, i si la gent del poble ho veu bé. Però sembla que ha funcionat i els veïns ho han agraït», diu el responsable, que considera que el complicat és determinar el moment de fer el tancament.

Tot i que es tracta d'un problema endèmic dels darrers anys, encara no s'havien pres mesures per combatre l'incivisme. Si no s'ha fet abans és perquè «les coses s'han d'entomar i digerir, costa de prendre aquestes decisions». «Penses que és un problema puntual i també afecta els comerços locals», diu el batlle. A més, enguany les cues són «més freqüents», mentre que abans eren més «esporàdiques»: «Econòmicament les coses van millor, i la gent aprofita més per gaudir i per l'oci», argumenta.

Esperant el carril reversible

Com explica el batlle de Guardiola, en espera d'al·legacions al projecte de millora de la C-16 (entre Berga i Bagà), els pressupostos no inclouen les obres que preveuen un tercer carril reversible amb barrera mòbil. Tot i les veus que apunten al fet que es podria demorar, Lara confia en la previsió del Govern de la Generalitat, que és «posar-ho a concurs a finals d'aquest 2020».