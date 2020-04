132 persones participen a les formacions d'educació emocional pel confinament de l'ADBerguedà

132 persones han participat en la campanya "Jo em quedo a casa, però com ho gestiono?" promoguda per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a través de tres càpsules formatives per facilitar un conjunt d'eines de gestió emocional per fer front al confinament domiciliari a causa de la Covid-19.

Les sessions han anat a càrrec de Núria Perez de VadeValors, formadora, educadora i terapeuta emocional experta en entrenar habilitats personals i socials. Totes les capsules s'han fet online, a través de plataforma Zoom, i posteriorment, s'han penjat al youtube de l'ADBerguedà, on actualment són accessibles a tothom.

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha explicat que "el confinament ha generat un abans i un després amb la conciliació familiar, laboral i a la vegada emocional, nous escenaris i incertesa s'han concentrat a les nostres llars, així com pressió i angoixa, tan sigui per noves situacions laborals com la incertesa futura per la crisi econòmica que estem patint, i si això ho posem tot junt amb la convivència 24h amb més persones és una bomba de rellotgeria, per això i per sortir millor d'aquesta situació el benestar emocional és necessari per afrontar i entendre la situació, però sobretot per prosperar en el moment que s'aixequi el confinament. Us hem proposat un recull de formacions que ajuden de ben segur a portar-ho tot molt més fàcil i seguir mantenint els nivells d'autoestima amunt."

En les càpsules formatives realitzades, s'han donat eines per a primerament realitzar un autoconeixement, entrenant la capacitat de contemplar-nos sense qüestionar-nos, i incidint en la necessitat de transitar les emocions negatives (no evitar-les) i la necessitat d'entrenar la flexibilitat mental per tal que la situació actual es pugui convertir en una oportunitat per aprendre i créixer i ens ajudi a superar els canvis que puguin venir en un futur. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà en les properes setmanes es continuarà realitzant formació en aquest àmbit.