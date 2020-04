Gironella destina 40.000 euros a mitigar els efectes econòmics de la pandèmia

Imatge del ple celebrat per via telemàtica.

Imatge del ple celebrat per via telemàtica. David Font

L'Ajuntament de Gironella ha realitzat una inversió de 40.000 euros procedents del pressupost municipal ordinari per donar suport i facilitats econòmiques a les famílies i negocis que han estat afectats pels efectes de la pandèmia de la Covid-19. Les mesures aprovades en el ple telemàtic celebrat aquest dimarts al vespre es divideixen en dos àmbits: suport a les famílies i suport a les empreses.

El primer inclou la suspensió de la quota d'escolarització de les llars d'infants municipals i de la quotes de les activitats i tallers del Casal «La Llar» i la Biblioteca municipal mentre duri el període d'estat d'alarma. Una altra mesura serà l'exempció dels costs de devolució dels rebuts del primer trimestre del consum d'aigua a aquells que puguin acreditar que la devolució ha estat conseqüència de l'aturada o el descens de l'activitat, així com també la bonificació del 25% del preu de l'aigua de famílies i negocis que tinguin consums superiors al mínim establert, mesura que se suma a l'anunciada per l'Agència Catalana de l'Aigua de bonificació del 50% del cànon de servei.



Subvencions per als ERTO

Pel que fa a les mesures per a empreses, autònoms i activitats al municipi, s'aplicarà una exempció parcial de la taxa d'ocupació de la via pública en les activitats de bar, restaurant i botiga-degustació i de la taxa de recollida de residus en totes les activitats econòmiques donades d'alta i que puguin justificar el cessament de l'activitat durant l'estat d'alarma. Aquestes mesures podrien arribar a beneficiar uns 200 negocis. A més, s'obrirà una línia de subvencions a fons perdut per a empreses i negocis que hagin hagut de presentar un ERTO total o parcial de les seves plantilles, amb el requeriment de que un cop acabat el període temporal establert per l'ERTO, l'empresa recuperi com a mínim el nivell de persones ocupades que tenia abans de la presentació del mateix.



Els regidors renuncien al sou



Els regidors gironellencs van acceptar durant el ple no percebre les retribucions del mes d'abril, i renunciar al 40% de les retribucions per assistència a la Junta de Govern, i destinar aquest import a les mesures per fer front a la Covid-19.

L'alcalde David Font va destacar que aquestes mesures d'impacte representen un suport d'uns 40.000 euros, però que en funció del nombre de sol·licituds i necessitats de la població l'equip de govern està compromès a modificar partides pressupostàries per poder ampliar la línia de subvencions. Tots els grups municipals van votar favorablement a la proposta.