L'Hospital Sant Bernabé de Berga té 43 pacients ingressats amb la Covid-19

Un total de 43 persones estan ingressades amb coronavirus a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga. Segons ha informat el centre sanitari, s'han produït cinc ingressos respecte dilluns. Per contra, en les últimes hores s'han donat quatre noves altes hospitalàries. Pel que fa als professionals, hi ha un nou cas de positiu contagiat per la covid-19, mentre que quatre treballadors han rebut l'alta mèdica i es podran reincorporar al seu lloc de feina.

En les darreres hores no hi ha hagut cap nova defunció, pel que la xifra de decessos acumulats des de l'inici de la pandèmia i fins a aquest dimarts es manté en 31 persones.